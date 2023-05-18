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Национальный совет румын просит прекратить использовать один из языков в Украине

Общественное объединение румын в Украине обратилось в Зеленский, Шмыгаль и Лесное, чтобы Украина не использовала несуществующий язык.

сегодня, 20:00
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Автор:

Slava Kot

ОО "Национальный совет румын Украины" обратился к украинскому руководству с просьбой официально отменить термин "молдавский язык" на территории Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на украинского журналиста Андрея Цаплиенко.

Национальный совет румын просит прекратить использовать один из языков в Украине

Флаги Румынии и Украины. Фото из открытых источников

Обращение от румын Украины адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и министру образования и науки Оксену Лесному.


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"Обращаемся к вам с просьбой официально прекратить использование советского, российско-имперского названия "молдавский язык" на государственном и публичном пространстве Украины", — говорится в заявлении от ОО "Национальный совет румынов Украины".

Организация просит решать проблему с преподаванием вымышленного "молдавского языка" в заведениях среднего образования в Одесской области и обеспечить возвращение в эти школы преподавания румынского языка по единой программе, подобной той, которая действует в учебных заведениях в Закарпатской и Черновицкой области.

Свою просьбу "Национальный совет румын Украины" объясняет изменениями в законах Молдовы, которая недавно отменила термин "молдавский язык" в своей стране и заменила его румынским языком.

Посмотреть заявление "Национальный совет румынов Украины" можно ниже:

Национальный совет румын просит прекратить использовать один из языков в Украине - фото 2
Национальный совет румын просит прекратить использовать один из языков в Украине - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Молдовы Майя Санду одобрила отмену молдавского языка.

Также "Комментарии" писали о реакции Молдовы на предложение увеличить численность российских "миротворцев" в Приднестровье, поступившую от российского представителя непризнанной республики к руководству Кремля.




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Источник: https://t.me/Tsaplienko/32004
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