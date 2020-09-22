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Главная Новости Общество наука и обучение На Землю надвигается самая мощная в 2020 году магнитная буря
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На Землю надвигается самая мощная в 2020 году магнитная буря

Эта вспышка на Солнце будет не только самой масштабной, но еще и затяжной

сегодня, 15:39
Автор:

Елена Волкова

27 сентября на Землю обрушится сильнейшая в 2020 году магнитная буря. Об этом сообщает cheltv.ru.

На Землю надвигается самая мощная в 2020 году магнитная буря

Ученые говорят, что эта вспышка на Солнце будет не только самой масштабной, но еще и затяжной. Оказывается, огненная планета еще с весны ведет себя аномально. В мае произошла самая мощная буря за последние три года, после чего на Солнце начали появляться корональные дыры и черные пятна. Исследователи убеждены, что такие процессы не несут ничего благоприятного для нашей планеты, поскольку в космос идет сброс большого количества энергии. 

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца прогнозируют, что сильнейшие в этом году магнитные бури придутся на период 23–29 сентября. Пик будет 27 числа - эта вспышка на Солнце станет ощутимее других и может сказаться на здоровье метеозависимых людей.

Напомним, в Сеть выложили видео того, как в будущем может выглядеть Земля, если исчезнут все ее жители. Создатели ролика - канал #Mind Warehouse - задействовали кадры, которые ранее использовали для научных телепрограмм National Geographic.


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