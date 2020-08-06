На украинской станции в Антарктиде заметили аномальное возвращение пингвинов (ФОТО)

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

В Антарктиде украинские ученые зафиксировали внезапное возвращение пингвинов: виной всему аномально теплая зима. Об этом сообщается на Facebook-странице станции "Академик Вернадский".

Так, в конце мая украинскую станцию покинул последний пингвин - поплыл на юг, где теплее. Однако неожиданно на станцию пришли пять пингвинов. Дело в том, что сейчас в Антарктиде разгар зимы - погода соответствует началу февраля у нас. А пингвины дженту или субантарктические - типичные обитатели острова Галиндез, где и расположена наша станция, во все сезоны, кроме зимнего.

Как объясняют ученые, обычно массовое возвращение пингвинов на остров происходит во второй половине октября (в нашем полушарии соответствует апрелю).

Сообщается, что зима в этом году выдалась крайне теплой. Так, в предыдущие годы остров зимой был покрыт льдом, зимы были снежные и лютые, но в этом году погода другая. Высота снежного покрова достигает лишь 46 см, тогда как два года назад в такое время было 151 см, а в прошлом году - 130 см. Из-за того, что дневная температура на станции плюсовая (последние дни от 2,3 градуса до 4,1), снег тает.

Напомним, Всемирная метеорологическая организация выразила обеспокоенность темпами роста глобальной температуры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!