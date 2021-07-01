logo
Русский Українська

BTC/USD

33509.60

ETH/USD

2116.74

LTC/USD

135.96

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение На Львовщине памятник Богдану Хмельницкому "обновили" в стиле героев Диснея и статуй римских императоров (фото)
commentss НОВОСТИ Все новости

На Львовщине памятник Богдану Хмельницкому "обновили" в стиле героев Диснея и статуй римских императоров (фото)

Местные жители и пользователи соцсетей кардинально разделились по поводу оценки такого творчества.

сегодня, 14:51
Автор:

Андрей Ройко

Фото необычной реставрации памятника известному казацком деятелю опубликовал основатель Ассоциации Архитекторов Одессы Nick Chepelev. В селе Кунин на Львовщине общественная организация раскрасила монумент Богдану Хмельницкому в яркие цвета, не забыв украсить постамент и своим логотипом.

На Львовщине памятник Богдану Хмельницкому "обновили" в стиле героев Диснея и статуй римских императоров (фото)

"Яркая" реконструкция монумента Богдану Хмельницкому, фото Nick Chepelev

Цитата: "Ще одну пам’ятку архітектури, а саме пам’ятник Богданові Хмельницькому, що в Кунині, відреставрувала громадська організація “Твори добро+”.

Цитата: "Отче! прости им, ибо не ведают, что творят", - прокомментировал фотографии до и после "реконструкции" архитектор.

На Львовщине памятник Богдану Хмельницкому ”обновили” в стиле героев Диснея и статуй римских императоров (фото) - фото 2

На Львовщине памятник Богдану Хмельницкому ”обновили” в стиле героев Диснея и статуй римских императоров (фото) - фото 3

Местные жители и пользователи соцсетей полярно восприняли подобную реконструкцию. Кому-то не понравились очень "ванильные" цвета, которыми украсили Богдана. Кто-то возмущался, памятник вообще разрисовали, а не провели полноценную реконструкцию. А некоторые пользователи писали, что общественная организация занялась саморекламой, а не полноценной "реновацией" достопримечательности, которую создал еще в 1966 году отечественный скульптор Иван Кушнир.

"А что не так? Получилось красиво. Просто многие не понимают китч. А зря." — пишет Андрей Мельников.

"Прям как в Африке, там тоже памятники так разукрашивают", — Виталий Милевич.

"А мені подобається, ДУЖЕ! Бо воно — відверте! (чесне!) Дуже шкодую, що тачанку не розмалювали як героїв Діснея! Актуальненьке!", - вдохновляется Ute Kilter.

На Львовщине памятник Богдану Хмельницкому ”обновили” в стиле героев Диснея и статуй римских императоров (фото) - фото 4

"Вони йому помстилися за Переяславську зраду...", "Это — Жек-арт", "Це ж Бетмен!" — глузують інші дописувачі. 

На Львовщине памятник Богдану Хмельницкому ”обновили” в стиле героев Диснея и статуй римских императоров (фото) - фото 5

Недавно, "Комментарии" рассказывали, как индейцы Колумбии относятся к памятникам европейских исследователей и исторических деятелей, которые создали эту страну.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3321492254744536&id=100006513823494
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ