На Львовщине памятник Богдану Хмельницкому "обновили" в стиле героев Диснея и статуй римских императоров (фото)

Фото необычной реставрации памятника известному казацком деятелю опубликовал основатель Ассоциации Архитекторов Одессы Nick Chepelev. В селе Кунин на Львовщине общественная организация раскрасила монумент Богдану Хмельницкому в яркие цвета, не забыв украсить постамент и своим логотипом.

"Яркая" реконструкция монумента Богдану Хмельницкому, фото Nick Chepelev

Цитата: "Ще одну пам’ятку архітектури, а саме пам’ятник Богданові Хмельницькому, що в Кунині, відреставрувала громадська організація “Твори добро+”.

Цитата: "Отче! прости им, ибо не ведают, что творят", - прокомментировал фотографии до и после "реконструкции" архитектор.











Местные жители и пользователи соцсетей полярно восприняли подобную реконструкцию. Кому-то не понравились очень "ванильные" цвета, которыми украсили Богдана. Кто-то возмущался, памятник вообще разрисовали, а не провели полноценную реконструкцию. А некоторые пользователи писали, что общественная организация занялась саморекламой, а не полноценной "реновацией" достопримечательности, которую создал еще в 1966 году отечественный скульптор Иван Кушнир.

"А что не так? Получилось красиво. Просто многие не понимают китч. А зря." — пишет Андрей Мельников. "Прям как в Африке, там тоже памятники так разукрашивают", — Виталий Милевич. "А мені подобається, ДУЖЕ! Бо воно — відверте! (чесне!) Дуже шкодую, що тачанку не розмалювали як героїв Діснея! Актуальненьке!", - вдохновляется Ute Kilter.

"Вони йому помстилися за Переяславську зраду...", "Это — Жек-арт", "Це ж Бетмен!" — глузують інші дописувачі.







Недавно, "Комментарии" рассказывали, как индейцы Колумбии относятся к памятникам европейских исследователей и исторических деятелей, которые создали эту страну.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!