Можно ли объединить инженера и гинеколога? В Минобразования доказывают, что ничего невозможного нет

По информации замминистра образования Михаила Винницкого, Минобразования планирует до конца февраля провести пять или шесть объединений университетов. По его словам, якобы речь идет о присоединении слабых учреждений высшего образования к более мощным.

Минобразования хочет "укрупнить" вузы

"У нас есть ситуация, что в некоторых заведениях мы имеем просто кризисную ситуацию, поэтому необходимо действовать именно сейчас, для того, чтобы спасти студентов и преподавательский состав",

– подчеркнул замминистра.

Винницкий подчеркнул, что при любом присоединении преподаватели, работающие в присоединенном университете, останутся работать и не потеряют работу внезапно. При этом студенты продолжат обучение на тех программах и по тем условиям, по которым они начали получать образование. Также будут сохранены бюджетные места, а цена контракта не будет меняться.

При этом в Минобразования заявляют, что когда-то поступившие в самый слабый вуз студенты получат возможность окончить более престижный университет. Кроме того, каждое объединение будет сопровождаться инвестицией Министерства образования и науки из средств Всемирного банка на закупку учебно-научного оборудования. Размер такой инвестиции, говорит Винницкий, составит от 1 до 1,5 млн долларов.

Вместе с тем, в Ивано-Франковске Минобразования решило объединить Прикарпатский национальный университет нефти и газа и Национальный медицинский университет. Такую инициативу подверг критике нардеп Игорь Фрис.

"Великолепная" идея объединения двух вузов во Франковске. Нефти и газа и Медуниверситет. Инженеры глубокого бурения скважин и врачи-гинекологи. Все верно. Все равно профильно. Где вас берут в то Минобразования?"

– написал в Фейсбуке политик.

Критикует идею такого объединения и городской голова Руслан Марцинкив.

"Инициатива МОН объединить вузы не логична. Нельзя привязывать население к количеству университетов. Ведь большинство студентов наших вузов — это как раз жители других городов, областей и даже стран. Каждый франковский университет – уникален! Количество вузов должно определяться качеством образования!"

– написал мэр в Фейсбуке.

Марцинков пообещал, что депутаты Ивано-Франковского городского совета по этому поводу примут обращение к правительству.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Киеве два вуза были объединены в один.



