Можно ли объединить инженера и гинеколога? В Минобразования доказывают, что ничего невозможного нет

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Ткачик Олеся
По информации замминистра образования Михаила Винницкого, Минобразования планирует до конца февраля провести пять или шесть объединений университетов. По его словам, якобы речь идет о присоединении слабых учреждений высшего образования к более мощным.
Минобразования хочет "укрупнить" вузы
Винницкий подчеркнул, что при любом присоединении преподаватели, работающие в присоединенном университете, останутся работать и не потеряют работу внезапно. При этом студенты продолжат обучение на тех программах и по тем условиям, по которым они начали получать образование. Также будут сохранены бюджетные места, а цена контракта не будет меняться.
При этом в Минобразования заявляют, что когда-то поступившие в самый слабый вуз студенты получат возможность окончить более престижный университет. Кроме того, каждое объединение будет сопровождаться инвестицией Министерства образования и науки из средств Всемирного банка на закупку учебно-научного оборудования. Размер такой инвестиции, говорит Винницкий, составит от 1 до 1,5 млн долларов.
Вместе с тем, в Ивано-Франковске Минобразования решило объединить Прикарпатский национальный университет нефти и газа и Национальный медицинский университет. Такую инициативу подверг критике нардеп Игорь Фрис.
Критикует идею такого объединения и городской голова Руслан Марцинкив.
Марцинков пообещал, что депутаты Ивано-Франковского городского совета по этому поводу примут обращение к правительству.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Киеве два вуза были объединены в один.
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