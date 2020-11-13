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Главная Новости Общество наука и обучение Можно ли есть упавшее на пол: вся правда о "правиле 5 секунд"
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Можно ли есть упавшее на пол: вся правда о "правиле 5 секунд"

Стоит ли верить популярному мифу?

сегодня, 01:30
Автор:

Любовь Блажко

Довольно таки частенько можно услышать популярное "правило пяти секунд". И до сих пор непонятно, шутка это или все же правда?

Можно ли есть упавшее на пол: вся правда о "правиле 5 секунд"

Можно ли есть упавшее на пол. Фото: unsplash

Старшеклассница Джиллиан Кларк принялась решить эту задачу. Девушка провела настоящее научное исследование во время шестинедельной стажировки на факультете пищевых наук и питания Иллинойского университета в Урбана-Шампейн. 

"Джиллиан помыла полы и взяла смывы по всему университету: в лаборатории, холле, общежитии и кафетерии. Это позволило нам увидеть, сколько организмов можно выделить с внешне чистых поверхностей. Мы исследовали мазки и обнаружили очень мало микробов. Это меня удивило, и нам пришлось несколько раз повторить эксперимент", — поделилась ее руководитель Мередит Эгл. 

Но даже после нескольких таких попыток результаты остались прежними. Тогда это натолкнуло экспертов на мысль, что полы были такими чистыми с микробиологической точки зрения, потому что на них почти не было влаги. А, например, кишечная палочка или сальмонелла никак не могут выжить вне жидкой среды.

Но это только в том случае, если пол будет максимально чистым и полностью сухим. В противном же случае, результат окажется совершенно иным. Поэтому рисковать своим здоровьем ради подобной мелочи будет весьма неразумно, резюмировали ученые. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, продукты, которые дарят радость. 



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Источник: https://www.popmech.ru/science/641783-mozhno-li-est-upavshee-na-pol-pravilo-pyati-sekund/
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