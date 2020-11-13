Можно ли есть упавшее на пол: вся правда о "правиле 5 секунд"

Довольно таки частенько можно услышать популярное "правило пяти секунд". И до сих пор непонятно, шутка это или все же правда?

Можно ли есть упавшее на пол. Фото: unsplash

Старшеклассница Джиллиан Кларк принялась решить эту задачу. Девушка провела настоящее научное исследование во время шестинедельной стажировки на факультете пищевых наук и питания Иллинойского университета в Урбана-Шампейн.

"Джиллиан помыла полы и взяла смывы по всему университету: в лаборатории, холле, общежитии и кафетерии. Это позволило нам увидеть, сколько организмов можно выделить с внешне чистых поверхностей. Мы исследовали мазки и обнаружили очень мало микробов. Это меня удивило, и нам пришлось несколько раз повторить эксперимент", — поделилась ее руководитель Мередит Эгл.

Но даже после нескольких таких попыток результаты остались прежними. Тогда это натолкнуло экспертов на мысль, что полы были такими чистыми с микробиологической точки зрения, потому что на них почти не было влаги. А, например, кишечная палочка или сальмонелла никак не могут выжить вне жидкой среды.

Но это только в том случае, если пол будет максимально чистым и полностью сухим. В противном же случае, результат окажется совершенно иным. Поэтому рисковать своим здоровьем ради подобной мелочи будет весьма неразумно, резюмировали ученые.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, продукты, которые дарят радость.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!