Можно ли есть упавшее на пол: вся правда о "правиле 5 секунд"

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Любовь Блажко
Довольно таки частенько можно услышать популярное "правило пяти секунд". И до сих пор непонятно, шутка это или все же правда?
Можно ли есть упавшее на пол. Фото: unsplash
Старшеклассница Джиллиан Кларк принялась решить эту задачу. Девушка провела настоящее научное исследование во время шестинедельной стажировки на факультете пищевых наук и питания Иллинойского университета в Урбана-Шампейн.
Но даже после нескольких таких попыток результаты остались прежними. Тогда это натолкнуло экспертов на мысль, что полы были такими чистыми с микробиологической точки зрения, потому что на них почти не было влаги. А, например, кишечная палочка или сальмонелла никак не могут выжить вне жидкой среды.
Но это только в том случае, если пол будет максимально чистым и полностью сухим. В противном же случае, результат окажется совершенно иным. Поэтому рисковать своим здоровьем ради подобной мелочи будет весьма неразумно, резюмировали ученые.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, продукты, которые дарят радость.
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