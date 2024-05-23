Может ли шлем на самом деле спасти жизнь: в каких случаях он бесполезен

Чешские исследователи проанализировали 119 аварий с участием велосипедистов и обнаружили, что ношение шлема во время езды могло спасти 37% людей от смерти. Однако шлем помогает в большинстве случаев, когда авария происходит без участия другого транспортного средства.



Шлем может спасти жизнь велосипедистам, но не всегда. Фото из открытых источников

В исследовании "Убитые велосипедисты. Когда шлем напрасный, а когда он может спасти жизнь" чешские ученые использовали результаты вскрытия 119 велосипедистов, погибших в авариях. Также они использовали протоколы полиции с описанием обстоятельств ДТП.

Аварии были выделены в несколько групп: 33 случая смерти велосипедиста произошли без участия других транспортных средств, 83 касаются столкновения велосипедиста с другим велосипедом, мотоциклом или автомобилем, а еще три — столкновения велосипедистов с поездом. Из всех испытуемых только пятеро были в шлеме и погибли от многочисленных травм.

Анализ чешских ученых показывает, что шлем мог бы больше всего помочь тем, кто погиб в аварии без участия других транспортных средств. Речь идет о случаях падения с велосипеда или наезде на препятствия или других случаях, когда основной причиной смерти велосипедиста являются внутричерепные повреждения.

"Мы настоятельно рекомендуем носить шлем, поскольку 37% велосипедистов, по нашим данным, могли бы выжить, будь они в нем во время аварии", — пишут авторы исследования.

Кроме того, исследование ясно показывает влияние шлемов на аварии и столкновения между велосипедистами, а также между велосипедистами с автомобилями. В первом случае шлем спас бы жизнь в девяти из десяти случаев, а во втором случае четыре из десяти. Однако чешские ученые указывают, что в серьезных авариях с участием автомобиля шлем не спасает велосипедистов.

В заключении ученые заявили, что велосипедисты должны носить шлемы, но в то же время должны знать, что это не всегда избавит их от смерти. Ученые также отмечают, что наиболее эффективным методом защиты велосипедистов стали бы веломаршруты, отделяющие велосипедистов от автотранспорта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о британце, который на велосипеде выехал из Лондона во Львов и преодолел более 2 тыс. км. Таким образом, он хотел поддержать Украину.

Также "Комментарии" писали, что в Финляндии выставили на аукцион велосипеды мигрантов из России.