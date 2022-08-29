В этом году в Украине компания вступления отличалась от прошлогодних. Из-за российского вторжения в Украину было отменено ЗНО. А само вступление проходило через подачу электронных заявлений и с написанным мотивационным письмом. 29 августа на сайте Министерства образования и науки появилась статистика поданных электронных заявлений на поступление в университеты.

МОН назвало самые популярные направления для вступления в 2022 году. Фото из открытых источников

Уже известно, что будущие украинские студенты подали около 1 млн. электронных заявлений в университеты. Большую часть всех заявлений поступило от абитуриентов с полным общим средним образованием, а именно 662 тыс. Для поступления на магистратуру МОН получило около 149 тыс. заявлений.



По этим данным стало известно, что украинцы больше всего выбирали для поступления следующие направления:



"Право";



"Инженерия программного обеспечения";

"Компьютерные науки";

"Психология";

"Филология";

"Менеджмент".

В то время как в прошлом году в этом списке присутствовали такие специальности: "Журналистика" и "Среднее образование".



Наибольшее количество заявлений на поступление от абитуриентов получили три киевских университета и два львовских.



Ранее портал "Комментарии" писал, что с 1 сентября в Украине стартует учебный год, который будет на большей территории страны в очном режиме. Исключение будут только регионы, которые находятся близко к боевым действиям – там обучение разрешено онлайн. По словам премьер-министра Украины, не все учебные заведения могут обучать школьников и студентов. Для безопасности людей в университете должны быть специальные хранилища, которые будут прятаться украинцы во время воздушной тревоги. Также Денис Шмигаль подчеркнул, что нужно проводить специальные учения для правильного поведения учащихся и студентов во время опасности.



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