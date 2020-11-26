МОН изменит подход к отбору школьных учебников

После ряда ошибок, которые заметили в украинских учебниках граждане, МОН решило изменить подход к отбору учебников. Об этом сообщили на официальной странице министерства.

Фото: osvita.smr.gov.ua

Анализ ошибок и неточностей показал, что издательства имеют слишком мало времени, чтобы качественно подготовить и отредактировать свои учебники. Также проводятся дополнительные мероприятия по изучению качества учебников.

Школы также имеют много предложенных вариантов и совсем мало времени, чтобы ознакомиться с содержанием и выбрать, по каким книгами работать их ученикам.

МОН отмечает, что уже начало пересмотр действующей системы экспертизы школьных учебников. Кроме того, министерство сделает более совершенным конкурс среди авторов учебных пособий.

Экспертам, которые будут просматривать учебники на наличие ошибок, повысят зарплату и увеличат ответственность за их работу.

Министерство образования станет лучше следить и за самими редакциями, ведь они могут воспользоваться срочностью, не вычитать и не внести важных поправок в учебные книги.

По приказу МОН, профильные научные учреждения уже начали обрабатывать данные пункты и способствовать улучшению украинских учебников.

Сайт "Комментарии" ранее сообщал, что МОН оправдалось за странные советы в учебнике по химии.

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