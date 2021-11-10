Акулы нападают на людей не так уж часто, хотя в прибрежных странах ежегодно фиксируются такие случаи. Да, находясь в воде, нужно быть предельно осторожным. Однако, не вся информация, которую рассказывают об акулах, является правдой. Эксперты выяснили, действительно ли хищные рыбы способны учуять кровь за несколько километров.

Могут ли акулы учуять кровь за несколько километров / Фото: ТАСС/Brad Leue

Известно, что акулы и правда имеют развитое обоняние, но их способности сильно преувеличены. Бытует мнение, что эта крупная рыба способна за километры учуять каплю крови и поспешить навстречу своей жертве. Но это не так. Некоторые особи могут распознать кровь, но на расстоянии 300-400 метров, но это не происходит мгновенно и необязательно в таких случаях акула спешит атаковать.

Ноздри акулы, которые пропускают воду к обонятельным рецепторам, способны обнаруживать даже небольшие концентрации различных соединений в воде. Но запах достигает хищника через течение, и для того, чтобы он до нее дошел, потребуется время.

Эксперты говорят, что если человек будет истекать кровью во время плавания в море или океане, то у него будет время, чтобы благополучно добраться до берега и не стать жертвой нападения акулы.

Австралийские ученые и вовсе считают, что люди не интересны акулам, они нападают на них, потому что принимают за тюленей и морских львов.

Напомним, в ноябре текущего года на пляже австралийского города Северный Фримантл белая акула напала на 57-летнего гражданина Великобритании.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на 15-летнего юношу, который занимался ловлей омаров, неподалеку от города Майами, напала тупорылая акула.

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