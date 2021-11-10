logo

BTC/USD

68341.83

ETH/USD

4842.41

LTC/USD

284.26

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество наука и обучение Могут ли акулы учуять кровь за несколько километров
commentss НОВОСТИ Все новости

Могут ли акулы учуять кровь за несколько километров

Ученые рассказали, правда ли, что акула может почувствовать кровь в море за несколько километров

сегодня, 15:50
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Акулы нападают на людей не так уж часто, хотя в прибрежных странах ежегодно фиксируются такие случаи. Да, находясь в воде, нужно быть предельно осторожным. Однако, не вся информация, которую рассказывают об акулах, является правдой. Эксперты выяснили, действительно ли хищные рыбы способны учуять кровь за несколько километров.

Могут ли акулы учуять кровь за несколько километров

Могут ли акулы учуять кровь за несколько километров / Фото: ТАСС/Brad Leue

Известно, что акулы и правда имеют развитое обоняние, но их способности сильно преувеличены. Бытует мнение, что эта крупная рыба способна за километры учуять каплю крови и поспешить навстречу своей жертве. Но это не так. Некоторые особи могут распознать кровь, но на расстоянии 300-400 метров, но это не происходит мгновенно и необязательно в таких случаях акула спешит атаковать.

Ноздри акулы, которые пропускают воду к обонятельным рецепторам, способны обнаруживать даже небольшие концентрации различных соединений в воде. Но запах достигает хищника через течение, и для того, чтобы он до нее дошел, потребуется время.

Эксперты говорят, что если человек будет истекать кровью во время плавания в море или океане, то у него будет время, чтобы благополучно добраться до берега и не стать жертвой нападения акулы.

Австралийские ученые и вовсе считают, что люди не интересны акулам, они нападают на них, потому что принимают за тюленей и морских львов.

Напомним, в ноябре текущего года на пляже австралийского города Северный Фримантл белая акула напала на 57-летнего гражданина Великобритании.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на 15-летнего юношу, который занимался ловлей омаров, неподалеку от города Майами, напала тупорылая акула.

Читайте также, в тайском океанариуме на мужчину напала большая акула.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.popmech.ru/editorial/690483-pravda-li-chto-akula-mozhet-uchuyat-krov-za-neskolko-kilometrov/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!