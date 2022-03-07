Минобразования предоставило рекомендации по учебному процессу: состоится ли пробное ВНО

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Козлова Альбіна
Министр образования и науки Сергей Шкарлет отметил, что 25 февраля Министерство рекомендовало всем учебным заведениям пот на каникулы на две недели.
Фото иллюстративное / Pixabay
Боевые действия в отдельных регионах продолжаются, а в некоторых регионах ситуация более или менее спокойная. Минобразования рекомендует в детских садах приостановить образовательный процесс, потому что в большинстве областей объявляются постоянные сигналы воздушной тревоги.
Минобразования рекомендует деятельность учебных заведений в двух аспектах: 1-й временная приостановка образовательного процесса; 2-е – организация образовательного процесса по дистанционной форме обучения по согласованию с военно-гражданскими администрациями.
Для учащихся учреждений среднего образования из числа эвакуированных лиц обучение может быть организовано по заявлению одного из родителей по индивидуальной/экстернатной/смешанной форме обучения. Временно перемещенные дети могут учиться в учебных заведениях по месту нахождения.
Минобразования рекомендует использование образовательных платформ, Всеукраинской школы онлайн. Для детей с особыми потребностями предлагаем размещение заданий на сайте заведения, использование мессенджеров, формирование групп родителей, видеоконференции, использование электронных платформ, форм коммуникации.
Для студентов профессионально-технического образования рекомендовано дистанционное обучение с использованием виртуальных лабораторий, а вот практическая информация должна быть перенесена на период после завершения военного положения. Учащиеся 1-2 курса могут быть освобождены от овладения теоретическими знаниями, а часы лекций могут быть перенесены на следующий учебный год.
Колледжам и университетам предлагаем начать учебный процесс в зависимости от ситуации в регионе с технологиями дистанционного или смешанного формата. Заведения должны предоставлять при необходимости академические отпуска для волонтеров, поступивших в терроборону, пошел в армию армии или установить для них индивидуальный график обучения.
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