Минобразования предоставило рекомендации по учебному процессу: состоится ли пробное ВНО

Министр образования и науки Сергей Шкарлет отметил, что 25 февраля Министерство рекомендовало всем учебным заведениям пот на каникулы на две недели.

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Боевые действия в отдельных регионах продолжаются, а в некоторых регионах ситуация более или менее спокойная. Минобразования рекомендует в детских садах приостановить образовательный процесс, потому что в большинстве областей объявляются постоянные сигналы воздушной тревоги.

Минобразования рекомендует деятельность учебных заведений в двух аспектах: 1-й временная приостановка образовательного процесса; 2-е – организация образовательного процесса по дистанционной форме обучения по согласованию с военно-гражданскими администрациями.



Для учащихся учреждений среднего образования из числа эвакуированных лиц обучение может быть организовано по заявлению одного из родителей по индивидуальной/экстернатной/смешанной форме обучения. Временно перемещенные дети могут учиться в учебных заведениях по месту нахождения.



Минобразования рекомендует использование образовательных платформ, Всеукраинской школы онлайн. Для детей с особыми потребностями предлагаем размещение заданий на сайте заведения, использование мессенджеров, формирование групп родителей, видеоконференции, использование электронных платформ, форм коммуникации.

Для студентов профессионально-технического образования рекомендовано дистанционное обучение с использованием виртуальных лабораторий, а вот практическая информация должна быть перенесена на период после завершения военного положения. Учащиеся 1-2 курса могут быть освобождены от овладения теоретическими знаниями, а часы лекций могут быть перенесены на следующий учебный год.



Колледжам и университетам предлагаем начать учебный процесс в зависимости от ситуации в регионе с технологиями дистанционного или смешанного формата. Заведения должны предоставлять при необходимости академические отпуска для волонтеров, поступивших в терроборону, пошел в армию армии или установить для них индивидуальный график обучения.

На сайте Украинского центра оценки качества образования сообщают, что в связи с военным положением и обстрелами российскими войсками населенных пунктов проведение пробного тестирования 19 и 26 марта не возможно

Из-за позорных захватнических действий России против Украины наша привычная жизнь изменилась, мы вынуждены защищать свою землю, своих близких и родных, свои дома.

"Очевидно, что большинство запланированных заранее мероприятий в этой ситуации не могут происходить, а будут проводиться позже или вообще будут отменены. Сейчас должны вас сообщить, что проведение пробного внешнего независимого оценивания 19 и 26 марта невозможно. Мы уверены, что скоро наступит мир, тогда мы сможем определиться с тем, как и когда будут проводиться образовательные оценки", — говорится в сообщении.

Как сообщал портал, украинцы создали Telegram-канал для поиска пропавших детей и взрослых.

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