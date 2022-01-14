Министр здравоохранения прокомментировал споры по поводу меню в школах

Виктор Ляшко, министр здравоохранения, высказался по поводу скандала с новым школьным меню. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Продукты питания, фото из открытых источников

По его словам, не прокомментировать споры, идущие в соцсетях относительно еды для школьников, он не мог, потому что участвовал в процессе реформировании питания для общеобразовательных учебных заведений и дошкольных.

Министр отметил, что было проведено много информационных мероприятий, создан портал "ЗнаЇмо". Во время семинаров и форумов специалисты и эксперты высказывались по поводу нового меню.

"Читая комментарии, хочу сказать одно: новое школьное меню — это не только о меньшей соли и сахара, это о приоритетах здоровья детского населения и о потенциально здоровой нации", — подчеркнул Ляшко.

По его словам, в Украине дети ведут малоподвижный образ жизни, употребляют много сладостей, снеков и других продуктов, где достаточно большое содержание сахара и соли. В результате, по статистическим данным, 13,3% детей в возрасте до 17 лет имеют ожирение. За год специалисты фиксируют 15,5 тысячи новых случаев детского ожирения. Многие подростки имеют и сердечно-сосудистые заболевания.

"Можно долго обсуждать в чатах не сладкий чай и не вкусную свеклу, а можно начать изменения уже сегодня в своей семье: день без сладостей, чай без сахара, разноцветные овощи и фрукты за столом и совместные семейные прогулки на свежем воздухе", — отметил министр.

Евгений Клопотенко на своей странице написал, что украинцы уже зарегистрировали петицию, чтобы отменить новое меню в садах. "Я не разрабатывал еще меню для детских садов. Пока что мы проживаем конфликт современного видения и старой системы. И это естественно, что оно скрипит, ломается, сыпется и дает сбой. Мы не можем под ноль уничтожить старое, у страны нет на это ни ресурса, ни опыта, ни поддержки. Приходится все делать постепенно", — подчеркнул он. на скандал в соцсетях отреагировал Клопотенко. Как сообщал портал "Комментарии",

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