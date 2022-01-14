Министр здравоохранения прокомментировал споры по поводу меню в школах

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Козлова Альбіна
Виктор Ляшко, министр здравоохранения, высказался по поводу скандала с новым школьным меню. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Продукты питания, фото из открытых источников
По его словам, не прокомментировать споры, идущие в соцсетях относительно еды для школьников, он не мог, потому что участвовал в процессе реформировании питания для общеобразовательных учебных заведений и дошкольных.
Министр отметил, что было проведено много информационных мероприятий, создан портал "ЗнаЇмо". Во время семинаров и форумов специалисты и эксперты высказывались по поводу нового меню.
По его словам, в Украине дети ведут малоподвижный образ жизни, употребляют много сладостей, снеков и других продуктов, где достаточно большое содержание сахара и соли. В результате, по статистическим данным, 13,3% детей в возрасте до 17 лет имеют ожирение. За год специалисты фиксируют 15,5 тысячи новых случаев детского ожирения. Многие подростки имеют и сердечно-сосудистые заболевания.
Евгений Клопотенко на своей странице написал, что украинцы уже зарегистрировали петицию, чтобы отменить новое меню в садах.
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Василь
сегодня, 12:24
А чому не збільшити кількість фізкультури? "дети ведут малоподвижный образ жизни"