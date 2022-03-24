Министр образования рассказал о завершении учебного года

Сроки завершения учебного года в условиях военного положения и выдачи документов о базовом или полном среднем образовании еще нарабатываются специалистами. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

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"В настоящее время мы нарабатываем алгоритм и в ближайшее время приказом Министерства образования и науки Украины будут утверждены методические рекомендации по отдельным вопросам завершения учебного года в условиях военного положения", — написал он.

Минобразования работает над рекомендациями для школ. По словам министра, все, кто в этом году заканчивает 9 и 11 классы получат свидетельства о школьном образовании несмотря на то, работает ли сейчас учебное заведение, где они учились, находится ли оно в зоне боевых действий, или оно разбомблено.

Министерство работает над тем, чтобы внутренне перемещенные лица и школьники из выехавших за границу семей беженцев получили документы об образовании. В рекомендациях будет разъяснена для администраций общеобразовательных учебных заведений процедура выдачи свидетельств о базовом и полном общем среднем образовании всем выпускникам украинских школ.



Как сообщал портал, Министерство образования и науки приняло изменения в учебном процессе для студентов и аспирантов. С 14 марта в Украине возобновлен учебный процесс в учебных заведениях, на занятия вышли и студенты заведений профессионально-технического образования и колледжей. Студенты университетов, академий и институтов вышли на обучение в 15 областях Украины и еще в двух областях вузы работают частично. В четырех областях университеты ушли на каникулы, в одной области не работают.



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