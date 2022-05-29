Между весной и летом: что не следует делать в новолуние 30 мая

В понедельник, 30 мая, нас ждет важное астрологическое событие — новолуние между весной и летом, которое еще называют Черной Луной. Что обязательно нужно сделать в этот день и чего стоит опасаться?

Что не следует делать в новолуние 30 мая (фото из открытых источников)

Эксперты объясняют, что 30 мая произойдет энергетическое обновление Луны, поэтому в этот день будет излучаться особая энергия, способная повлиять на разные жизненные сферы человека, а значит важно придерживаться определенных правил и запретов.

Учитывая, что вступление Луны в новую фазу произойдет в знаке Близнецов, это значит, что ее влияние будет весьма динамичным и быстрым. Этот день желательно разнообразить яркими и положительными событиями. У людей могут нарушиться планы и будет возникать потребность быстрого принятия какого-то решения. 30 мая у многих будет повышенная эмоциональность, но постарайтесь максимально абстрагироваться от серьезных дел и держать себя под контролем.

В этот день можно встретиться с друзьями, отдохнуть дома или в уютном месте, заняться каким-то спокойным делом.

Что не стоит делать 30 мая?

- постарайтесь избегать конфликтных ситуаций, не давайте волю эмоциям, потому что небольшая ссора может превратиться в большой скандал с последствиями;

- по возможности не пользуйтесь никакими видами транспорта, а также откажитесь от экстремальных видов спорта;

- не совершайте крупных покупок, потому что финансовые операции могут быть обречены на провал;

- не начинайте никаких новых дел — речь об учебе, переезде, смене работы;

- не назначайте важные деловые встречи;

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько в текущем году будет солнечных и лунных затмений.

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