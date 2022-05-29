Между весной и летом: что не следует делать в новолуние 30 мая

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Светлана Шкурупий
В
понедельник, 30 мая, нас ждет важное астрологическое событие — новолуние между
весной и летом, которое еще называют Черной Луной. Что обязательно нужно
сделать в этот день и чего стоит опасаться?
Что не следует делать в новолуние 30 мая (фото из открытых источников)
Эксперты
объясняют, что 30 мая произойдет энергетическое обновление Луны, поэтому в этот
день будет излучаться особая энергия, способная повлиять на разные жизненные
сферы человека, а значит важно придерживаться определенных правил и запретов.
Учитывая,
что вступление Луны в новую фазу произойдет в знаке Близнецов, это значит, что
ее влияние будет весьма динамичным и быстрым. Этот день желательно
разнообразить яркими и положительными событиями. У людей могут нарушиться планы
и будет возникать потребность быстрого принятия какого-то решения. 30 мая у
многих будет повышенная эмоциональность, но постарайтесь максимально
абстрагироваться от серьезных дел и держать себя под контролем.
В
этот день можно встретиться с друзьями, отдохнуть дома или в уютном месте, заняться
каким-то спокойным делом.
Что
не стоит делать 30 мая?
-
постарайтесь избегать конфликтных ситуаций, не давайте волю эмоциям, потому что
небольшая ссора может превратиться в большой скандал с последствиями;
-
по возможности не пользуйтесь никакими видами транспорта, а также откажитесь от
экстремальных видов спорта;
-
не совершайте крупных покупок, потому что финансовые операции могут быть
обречены на провал;
-
не начинайте никаких новых дел — речь об учебе, переезде, смене работы;
- не назначайте важные деловые встречи;
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издание "Комментарии" сообщало,
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