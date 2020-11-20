Малоизвестные факты об аллергии на арахис, которые нужно знать

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Диденко Светлана
Несколько фактов об аллергии на арахис, которая может полностью изменить представление об этом явлении.
Фото: AgroDay
Сейчас самой распространенной аллергией у детей считается аллергическая реакция на арахис. И этот показатель только растет. С 2010 года он увеличился на 21% по 6,1 миллиона человек в мире.
Факт №1. Многие младенцы болеют экземой
Вы задумывались, почему у одних детей есть аллергия на арахис, а в других нет? Эксперты связывают аллергическую реакцию с экземой у детей. Появление характерных утро, когда кожа чешется и шелушится. Врачи сообщают, что большинство пищевых аллергий, включая арахис, яйца, сою, пшеницу и коровье молоко, могут развиваться после их контакта через чувствительную кожу ребенка, когда раздражитель попадает через ранки в кровь. И хотя не каждый ребенок, который переболел экземой имеет аллергические проявления, но эта причина — показатель вероятности ее развития в старшем возрасте.
Факт №2. Арахис нельзя избегать вечно
Если ребенок страдает аллергией, то конечно родители сделают все, чтобы избежать продукции с его содержанием. Однако не на всех этикетках можно найти соответствующую пометку. Только на 10% продукции есть маркировка "Может содержать арахис" и другие.
Страх перед пищевой аллергией растет, и некоторые медики лишь "подливают масла в огонь" делая страшные прогнозы. Аллергологи утверждают, что с последствиями реакции можно справиться, главное следить советам своего врача-специалиста.
Факт №3. Процент смертности от аллергии на арахис очень низкая
Когда человек узнает об аллергии у себя или у близких, растет страх перед летальным исходом. Однако серьезной опасности жизни, когда индивидуальная непереносимость арахиса очень сильная, составляет менее 1%. Например, в США, где скопление аллергиков больше всего в мире, от анафилактического шока страдает всего 5%.
Если же аллергик входит в группу риска, ему необходимо носить при себе шприц с адреналином, который не имеет побочных эффектов на организм человека.
Факт №4. Аллергии на арахис можно избежать
Результаты исследования в 2015 году показывают, что добавление арахиса в рацион детей до 11 месяцев уменьшает риск появления аллергии на 70-80%. После этих опытов Американская академия педиатрии и аллергологические организации по всему миру создали новые рекомендации, согласно которым родителям следует вводить продукты с арахисом младенцам с 4 месяцев.
Факт №5. Существует лечение для уменьшения проявлений аллергической реакции
На протяжении последних 10 лет аллергологи изучают постепенное ведения в рацион арахис, от крошечной дозы и увеличивая ее. Практикуют это для того с надеждой на то, что стабилизируют пищевую энергию пациента, страдающего аллергией.
В январе 2020 года Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) утвердило первую такую терапию для детей от 4 до 17 с аллергией на арахис.
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