logo
Русский Українська

BTC/USD

36817.22

ETH/USD

2648.71

LTC/USD

182.92

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Магнитные бури в июне 2021: какие дни самые опасные
commentss НОВОСТИ Все новости

Магнитные бури в июне 2021: какие дни самые опасные

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН рассказали, в какие дни будут магнитные бури в июне 2021 года

сегодня, 10:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Изменения солнечной активности происходят регулярно, и они способны влиять на самочувствие метеозависимых людей. Но в первый месяц лета мы сможем отдохнуть от магнитных бурь, поскольку их много не ожидается.

Магнитные бури в июне 2021: какие дни самые опасные

Магнитные бури в июне 2021 / фото: magann | Getty Images/iStockphoto

Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН в текущем месяце произойдет всего одна сильная магнитная буря — 16 июня. Ее уровень будет G1, а значит ухудшение самочувствия может наступить накануне, 15 июня и продлится до 17 числа.

Несерьезные вспышки на Солнце ожидаются 2 и 3 июня, а также спустя неделю — 8 и 9 числа. Их влияние смогут почувствовать лишь метеозависимые люди, но оно будет незначительным. Возможно, будет беспокоить головная боль, скачки артериального давления и бессонница. Также могут произойти изменения в эмоциональном состоянии, а именно появится раздражительность, злость, подавленное настроение, слабость, апатия и т. д.

Для того чтобы минимизировать вред магнитных бурь на организм, эксперты советуют больше гулять на свежем воздухе, контролировать режим сна и питания, а также избегать ссор и конфликтных ситуаций. Из рациона в "опасные" дни июня лучше исключить жирную, жареную и острую пищу, а также алкогольные напитки. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если с каждым перепадом погоды вы чувствуете боль в суставах, то вам не понаслышке знакома такая проблема как метеозависимость. Особенно часто на погоду реагируют люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Семейный врач Виктор Сидоренко рассказал, каких советов нужно придерживаться тем, кто страдает метеозависимостью.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tesis.lebedev.ru/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ