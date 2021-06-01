Магнитные бури в июне 2021: какие дни самые опасные

Изменения солнечной активности происходят регулярно, и они способны влиять на самочувствие метеозависимых людей. Но в первый месяц лета мы сможем отдохнуть от магнитных бурь, поскольку их много не ожидается.

Магнитные бури в июне 2021 / фото: magann | Getty Images/iStockphoto

Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН в текущем месяце произойдет всего одна сильная магнитная буря — 16 июня. Ее уровень будет G1, а значит ухудшение самочувствия может наступить накануне, 15 июня и продлится до 17 числа.

Несерьезные вспышки на Солнце ожидаются 2 и 3 июня, а также спустя неделю — 8 и 9 числа. Их влияние смогут почувствовать лишь метеозависимые люди, но оно будет незначительным. Возможно, будет беспокоить головная боль, скачки артериального давления и бессонница. Также могут произойти изменения в эмоциональном состоянии, а именно появится раздражительность, злость, подавленное настроение, слабость, апатия и т. д.

Для того чтобы минимизировать вред магнитных бурь на организм, эксперты советуют больше гулять на свежем воздухе, контролировать режим сна и питания, а также избегать ссор и конфликтных ситуаций. Из рациона в "опасные" дни июня лучше исключить жирную, жареную и острую пищу, а также алкогольные напитки.

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