Летнее солнцестояние: чем особенный этот день

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Татьяна Веремеева
Июньское солнцестояние в этом году состоялось 21 июня в
6:31 по киевскому времени (03:32 по Гринвичу), когда солнце достигло точки, в
которой оно находилось дальше всего к северу от небесного экватора. Достигнув
своей самой высокой и северной точки на небе, Солнце проходит свой самый
длинный путь, а это означает, что для восхода и захода потребуется больше
времени. Об этом пишет Space.com.
День летнего солнцестояния в 2021 году приходится на 21 июня
Кроме того, летнее солнцестояние происходит в тот момент,
когда северная половина Земли наклонена к Солнцу, что означает, что Северное
полушарие получает солнечный свет под самым прямым углом в течение года. В это
время Солнце появится прямо над головой в точке Тропика Рака (23,5 градуса
северной широты) в центральной части Тихого океана, в 1314 километрах к северо-востоку от Гонолулу. И наоборот, июньское солнцестояние
знаменует начало зимы в Южном полушарии, когда Солнце находится в самой низкой
точке неба и южная половина Земли наклонена от Солнца.
Начиная с воскресного утра (20 июня), Меркурий появился
над горизонтом примерно за 30 минут до восхода Солнца и его можно отчетливо
видеть. Солнце сегодня будет находиться над горизонтом более 14 часов.
Позже на этой неделе жители Земли смогут увидеть другие
астрономические явления. Начиная с вечера понедельника, 21 июня, Венера и яркая
звезда Поллукс окажутся ближе всего друг к другу (чуть более чем на 5 градусов
друг от друга).
Во вторник, 22 июня, яркая звезда Антарес появится
примерно на 5 градусов ниже растущей Луны – только незадолго до того, как Луна
достигнет перигея или приблизится к Земле на своей орбите в среду, 23 июня.
Затем, в четверг,24 июня, следующее полнолуние, также называемое Клубничной
Луной, произойдет в 21:40 по киевскому времени (18:40 по Гринвичу) и будет
казаться звездочетам полной до раннего утра субботы, согласно данным НАСА.
В то время как июньское солнцестояние знаменует
официальное начало лета и самый длинный день в году, оно также представляет
собой поворотный момент года: когда Солнце начнет свою ежегодную миграцию на юг
и дни снова начнут становиться короче.
Ранее "Комментарии" писали, какой будет погода
21 июня в Украине.
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