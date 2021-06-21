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Летнее солнцестояние: чем особенный этот день

Официальное начало лета в Северном полушарии наступает сегодня, когда на Земле начался самый длинный день в году и самая короткая ночь

сегодня, 08:58
Автор:

Татьяна Веремеева

Июньское солнцестояние в этом году состоялось 21 июня в 6:31 по киевскому времени (03:32 по Гринвичу), когда солнце достигло точки, в которой оно находилось дальше всего к северу от небесного экватора. Достигнув своей самой высокой и северной точки на небе, Солнце проходит свой самый длинный путь, а это означает, что для восхода и захода потребуется больше времени. Об этом пишет Space.com.

Летнее солнцестояние: чем особенный этот день

День летнего солнцестояния в 2021 году приходится на 21 июня

Кроме того, летнее солнцестояние происходит в тот момент, когда северная половина Земли наклонена к Солнцу, что означает, что Северное полушарие получает солнечный свет под самым прямым углом в течение года. В это время Солнце появится прямо над головой в точке Тропика Рака (23,5 градуса северной широты) в центральной части Тихого океана, в 1314 километрах к северо-востоку от Гонолулу. И наоборот, июньское солнцестояние знаменует начало зимы в Южном полушарии, когда Солнце находится в самой низкой точке неба и южная половина Земли наклонена от Солнца.

Начиная с воскресного утра (20 июня), Меркурий появился над горизонтом примерно за 30 минут до восхода Солнца и его можно отчетливо видеть. Солнце сегодня будет находиться над горизонтом более 14 часов.

Позже на этой неделе жители Земли смогут увидеть другие астрономические явления. Начиная с вечера понедельника, 21 июня, Венера и яркая звезда Поллукс окажутся ближе всего друг к другу (чуть более чем на 5 градусов друг от друга).

Во вторник, 22 июня, яркая звезда Антарес появится примерно на 5 градусов ниже растущей Луны – только незадолго до того, как Луна достигнет перигея или приблизится к Земле на своей орбите в среду, 23 июня. Затем, в четверг,24 июня, следующее полнолуние, также называемое Клубничной Луной, произойдет в 21:40 по киевскому времени (18:40 по Гринвичу) и будет казаться звездочетам полной до раннего утра субботы, согласно данным НАСА.

В то время как июньское солнцестояние знаменует официальное начало лета и самый длинный день в году, оно также представляет собой поворотный момент года: когда Солнце начнет свою ежегодную миграцию на юг и дни снова начнут становиться короче.

Ранее "Комментарии" писали, какой будет погода 21 июня в Украине.


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Источник: https://www.space.com/summer-solstice-2021-fathers-day-earth-seasons
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