Лайфхак: как с помощью чайного пакетика и скотча ликвидировать утечку воздуха на МКС

Чайный пакетик помог ликвидировать утечку воздуха на Международной космической станции. Об этом рассказали в трансляции NASA.

Фото: NASA

Повреждение в корпусе станции, через которое происходила утечка воздуха, беспокоило астронавтов уже год, но они не могли ее выявить. За этот период количество теряемого воздуха возросло в два раза – с 270 до 540 граммов в сутки, а в сентябре этого года составило почти 1,5 кг.

Для ликвидации повреждения были предприняты серьезные меры - 14 октября 2020 года на МКС помощь вылетел пилотируемый корабль "Союз МС-17" — он доставил оборудование для более тщательного исследования и специальный материал для герметизации модуля, но, к сожалению, даже это не помогло обнаружить злосчастную щель.

В конце концов обнаружить трещину удалось с помощью пакетика чая. Благодаря установленным камерам, по направлению его полета в невесомости, удалось выяснить, что воздух выходит в месте расположения аппаратуры системы связи. Кстати, дорогое оборудование, доставленное накануне, не понадобилось – утечку удалось ликвидировать, залепив щель банальным скотчем.

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