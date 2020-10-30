kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.10.2020

BTC/USD

13418.40

ETH/USD

380.13

LTC/USD

53.37

НБУ 30.10.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение 10 километров пляжа под школу в Италии
commentss НОВОСТИ Все новости

10 километров пляжа под школу в Италии

В Италии школьники учатся на морском побережье, чтобы избежать коронавируса

сегодня, 16:45
Автор:

Кириєнко Анна

В маленьком итальянском городке Васто Марина внедрили альтернативный способ обучения. Поскольку закрытые помещения способствуют быстрому и вероятному заражению Covid-19, школьники решили учиться среди морского берега. Об этом сообщила ТСН.

10 километров пляжа под школу в Италии

Фото: ТСН

Идею поддержали местные чиновники и предприниматели. Для школы на свежем воздухе выделили 10 километров пляжа, на которых поставили парты, стулья и зонты от солнца.

Сейчас в школе под открытым небом насчитывается полторы сотни учеников.

Детей и их учителей доставляют в школу муниципальными автобусами.

Лучше всего на природе изучается история и география, уверяют преподаватели.

Ученикам в такой школе нравится. Уроки на побережье будут продолжаться пока позволит теплая и безветренная погода.

Читайте также, надо ли закрывать школы из-за COVID-19.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ