10 километров пляжа под школу в Италии

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Кириєнко Анна
В маленьком итальянском городке Васто Марина внедрили альтернативный способ обучения. Поскольку закрытые помещения способствуют быстрому и вероятному заражению Covid-19, школьники решили учиться среди морского берега. Об этом сообщила ТСН.
Фото: ТСН
Идею поддержали местные чиновники и предприниматели. Для школы на свежем воздухе выделили 10 километров пляжа, на которых поставили парты, стулья и зонты от солнца.
Сейчас в школе под открытым небом насчитывается полторы сотни учеников.
Детей и их учителей доставляют в школу муниципальными автобусами.
Лучше всего на природе изучается история и география, уверяют преподаватели.
Ученикам в такой школе нравится. Уроки на побережье будут продолжаться пока позволит теплая и безветренная погода.
Читайте также, надо ли закрывать школы из-за COVID-19.
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