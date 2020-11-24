5 научных фактов, которые человечество узнали, просто наблюдая за Луной

Деятели науки, которые любовались луной пришли к логическим умозаключениям о спутнике Земли.

Фото с открытых источников

Луна завораживала людей как и в древности, так и сейчас. Его изображают на картинах, воспевают в песнях. Однако он вдохновляет не только художников, но и ученых. О чем человечество узнало, научные факты и открытия сделали ученые, лишь наблюдая за небесным телом, узнавайте далее.

1. Земля круглая

Ученые, изучавшие природу светила со временем пришли к выводу, что Земля и Луна круглые. Кроме того, выдвинули теории, что тень Земли во время лунных затмений указывает на сфероидную форму нашей планеты.

2. Орбита Луны имеет эллиптическую, а не круглую форму

Изменения размера Луны, которое видно невооруженным глазом в разные периоды свидетельствуют о значительных колебаниях его расстояния от Земли. А значит его орбита не круглая, а более овальная.

3. Земля отражает свет

Темное Луны освещает блеск Земли, а именно солнечный свет, который отражается от поверхности планеты. Наблюдение света от неосвещенной части позволило изучить отражающую способность Земли.

4. Атмосфера Земли рассеивает синий свет

Во время восхода и захода Луны, он выглядит более красным, поскольку синий свет рассеивается. Между тем этот красный свет искривляется, преимущественно во время лунных затмений.

5. Рельеф Луны имеет кратеры и горы

Во время солнечных затмений можно выявить топографию на Луне. Неправильная форма лунной тени на Земле во время полных затмений обнаруживает высоту кратеров и разнообразие ландшафта на поверхности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!