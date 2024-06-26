Крупнейшие метеоритные кратеры Украины: где они находятся

Ежегодно на Землю падают миллионы космических обломков, однако большинство из них не долетают до поверхности планеты и сгорают в атмосфере. Тем не менее, более крупные метеориты способны пролететь сквозь атмосферу и от их столкновения с твердой поверхностью планеты образуются кратеры. Портал "Комментарии" подготовил подборку крупнейших метеоритных кратеров Украины.



Метеоритный кратер в Аризоне диаметром 1,2 км. Фото из открытых источников

За год на Землю падает около 17 тыс. космических обломков, однако достигают поверхности значительно меньше, а люди фиксируют всего до 10 упавших на планету метеоритов. Большинство из них небольшого размера и оставляют незначительные повреждения, однако некоторые метеориты способны образовать гигантские километровые кратеры, в том числе и в Украине.

Основные метеоритные кратеры Украины находятся в пределах украинского кристаллического щита, отличающегося тектонической стабильностью. Благодаря этому кратеры, упавшие миллионы лет назад, могут быть найдены учеными, несмотря на свою заиленность. Такие древние структуры, которые образовались в результате падения космических объектов, также называют астроблемами – звездными ранами.

Зеленогайский кратер

Самый маленький кратер Украины находится вблизи села Зеленый Гай Кировоградской области, за что и получил свое название. Зеленогайский кратер имеет диаметр 2,5 км, а его возраст составляет около 110 млн. лет. Кратер обнаружили в 1970-х годах во время исследования территорий, а затем подтвердили благодаря процессу бурения и анализу собранных образцов. Зеленогайский кратер невозможно увидеть с поверхности, ведь он находится под 60 метрами осадочных пород.

Ротмистровский кратер

Шестой по размеру кратер расположен в Черкасской области вблизи села Ротмистровка. Метеорит упал на эту территорию 140 млн. лет назад и образовал Ротмистровский кратер диаметром 2,7 км. Как и Зеленогайский кратер Ротмистровский кратер также покрыт слоем осадочных пород, а на его поверхности сегодня находится пруд Мочар.

Ильинецкий кратер

Самый старый кратер на территории Украины находится в Винницкой области. 400 млн лет назад вблизи современной деревни Ильинцы упал метеорит весом 40 млн тонн и диаметром 300 м, образовавший кратер диаметром 4,5 км. Первые исследования Ильинецкого кратера начали проводиться в середине 19 века. Однако тогда геологи считали, что это вулканический кратер. Лишь в 1970-х годах, благодаря детальному изучению материалов, было установлено метеоритное происхождение астроблемы. Ильинецкий кратер единственный на территории Украины, частично выходящий на поверхность Земли, поэтому его можно увидеть даже со спутниковых снимков. Кроме того, в 1998 году в Украине была выпущена марка, которую посвятила Ильинецкому кратеру.

Белиловский кратер

Еще один кратер в Украине находится в Житомирской области вблизи села Белиловка. Исследователи, которые изучали астроблему, называли это место Западной структурой, ведь она находится в западной части кристаллического щита. Белиловский кратер находится под землей на глубине 40-120 метров. Он образовался вследствие падения метеорита 160 млн лет назад, а его диаметр составляет 6,2 км, что делает его четвертым по размерам в Украине.

Терновский кратер

Третий по размерам метеоритный кратер находится в Терновском районе города Кривой Рог. Его нашли в 1960-х годах, во время картографирования местности для грядущей добычи нужных ископаемых. Возраст Терновского кратера достигает 280 млн. лет, а диаметр составляет около 12-15 км. Однако кратер находится под 50-метровым слоем аллювия.

Оболонский кратер

Оболонский кратер – это второй по размеру кратер на территории Украины, который находится в Полтавской области вблизи села Оболонь. Кратер образовался около 170 млн лет назад и имеет диаметр 20 км. Оболонский кратер находится под более чем 300 метровым слоем геологических отложений.

Болтыйский кратер

Болтыйский кратер – это самый крупный метеоритный кратер Украины, который находится в Кировоградской области вблизи села Бовтышка. Его диаметр составляет 25 км, а образовался он 65 млн лет назад. Хотя кратер был обнаружен в 1930-х годах, его происхождение считалось вулканическим, однако в 1990-х годах было окончательно доказано метеоритное происхождение кратера. Болтышксая впадина или болтышский кратер "похоронен" под толщей осадочных пород на глубине около 600 м.

Интересно, что Болтышский кратер может утратить свое звание крупнейшего кратера Украины. На границе Волынской и Ровенской области обнаружена Маневицкая кольцевая структура диаметром 45 км. Окончательно не доказано, что эта структура образовалась от падения метеорита, а исследования Маневицкой кольцевой структуры продолжаются.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об огромной метеоритной вспышке в небе над Португалией.

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