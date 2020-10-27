Корейские ученые помогут очищать Чернобыль от радиоактивных материалов

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Диденко Светлана
Корейские и украинские исследователи будут совместно работать в Чернобыле над дезактивацией радиоактивно загрязненных материалов, сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения на своей странице в Facebook.
Фото: liga.net
Заместитель директора по обращению с радиоактивными отходами Александр Скомарохов сообщает, что соответствующее соглашение о сотрудничестве было недавно подписано на Чернобыльской АЭС.
Согласно соглашения представители ЧАЭС выполнят дезактивацию фрагментов бетона и металла, которые имеют высокий уровень радиоактивного загрязнения. Спецработы будут вестись по технологии и процедуре корейской стороны — KAERI (Корейского института исследований атомной энергии).
В течение проведения работ, которые продлятся до конца 2021, будут отключены элементы с известными характерными загрязнения. Кроме бетонных фрагментов конструкций обработают также металлические пластины из нержавеющей и углеродистой стали, путем пенной дезактивации.
В сообщении также добавляют, что при получении положительного результата испытания Чернобыльская АЭС получит дополнительную технологию дезактивации с правом использования исключительно на промышленной площадке станции.
Напомним, "Комментарии" сообщали, что Китай запустил новые спутники дистанционного зондирования.
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