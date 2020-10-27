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Главная Новости Общество наука и обучение Корейские ученые помогут очищать Чернобыль от радиоактивных материалов
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Корейские ученые помогут очищать Чернобыль от радиоактивных материалов

Представители ЧАЭС выполнят дезактивацию фрагментов бетона и металла, которые имеют высокий уровень радиоактивного загрязнения

сегодня, 17:40
Автор:

Диденко Светлана

Корейские и украинские исследователи будут совместно работать в Чернобыле над дезактивацией радиоактивно загрязненных материалов, сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения на своей странице в Facebook.

Корейские ученые помогут очищать Чернобыль от радиоактивных материалов

Фото: liga.net

Заместитель директора по обращению с радиоактивными отходами Александр Скомарохов сообщает, что соответствующее соглашение о сотрудничестве было недавно подписано на Чернобыльской АЭС.

Согласно соглашения представители ЧАЭС выполнят дезактивацию фрагментов бетона и металла, которые имеют высокий уровень радиоактивного загрязнения. Спецработы будут вестись по технологии и процедуре корейской стороны — KAERI (Корейского института исследований атомной энергии).

"Это взаимовыгодное сотрудничество. KAERI имеет технические разработки, направленные на дезактивацию радиоактивно загрязненных поверхностей, однако испытать эти технологии на реальных, а не искусственно загрязненных поверхностях, не может, поскольку подобные загрязнения в Корее на сегодня отсутствуют. В то же время, Чернобыльская АЭС, выполняя вывод из эксплуатации станции, постоянно ищет средства и технологии, которые позволят, с одной стороны, качественно выполнять дезактивацию материалов, а с другой — существенно уменьшить количество радиоактивных отходов. Таким образом, площадка ЧАЭС является своего рода лабораторным полигоном для испытания предложенной специалистами KAERI технологии", — сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения на своей странице в Facebook.

В течение проведения работ, которые продлятся до конца 2021, будут отключены элементы с известными характерными загрязнения. Кроме бетонных фрагментов конструкций обработают также металлические пластины из нержавеющей и углеродистой стали, путем пенной дезактивации.


В сообщении также добавляют, что при получении положительного результата испытания Чернобыльская АЭС получит дополнительную технологию дезактивации с правом использования исключительно на промышленной площадке станции.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что Китай запустил новые спутники дистанционного зондирования.


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