"Конец света" 22 декабря: астролог рассказала, что может случиться в этот день

Совсем скоро нас ожидает очередной "конец света", о чем так много рассказывают различные средства массовой информации. Астропсихолог Валентина Виттрок рассказала ТСН, что на самом деле случится в "день пяти двоек" 22.12.2020.

ФОТО: Из открытых источников

По словам специалистки, в этот день в 4 часа 19 минут утра по Гринвичу (в 6 часов утра 19 минут по киевскому времени) произойдет зимнее солнцестояние. В это время наша планета будет находиться на максимально далеком расстоянии от Солнца, поэтому день будет самым коротким, а ночь – самой длинной в году. Еще наши предки считали, что в этот день четыре стихии соединяются в одно целое, и в связи с этим стоит позабыть прошлые обиды и ступить в будущее на позитиве.

Накануне этого дня, 21 декабря, говорит астропсихолог, также произойдет соединение двух планет — Сатурна с Юпитером в знаке Водолея, которое астрологи называют великим. Это станет визуально завораживающим явлением, ведь с Земли будет казаться, что планеты слились в одно небесное тело, и они будут иметь вид одной большой звезды. По словам Валентины Виттрок, эта звезда еще имеет название Вифлеемской, ведь именно ее видели в день появления на свет Иисуса. Соединение Сатурна и Юпитера считается чрезвычайно редким явлением, потому как эти планеты приблизятся на такое расстояние впервые за почти 800 лет.

Астролог уверяет, что это явление может отразиться и на политической карте мира. 800 лет назад во время аналогичного воссоединения активно расширялась империя Чингисхана. Вполне возможно, что нечто подобное будет происходить и сейчас. Специалист также не исключает и возможность государственного переворота или заговора, которые сулят опасность той стране, в которой они произойдут.

Астропсихолог также отмечает, что соединение Юпитера и Сатурна может обернуться экономическим кризисом для всего мира.

Ранее "Комментарии" сообщали, что ученые нашли две планеты, которые вращаются друг вокруг друга.

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