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Когда в Украине начнется ЗНО-2022: объявлено даты

Опубликован полный график проведения ЗНО

сегодня, 15:30
Автор:

Карина Ожерельева
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Основная сессия ЗНО 2022 начнется 23 мая и продлится до 17 июня. Даты уже утверждены приказом Министерства образования и науки Украины №1166. Об этом сообщает "Я и Закон".

Когда в Украине начнется ЗНО-2022: объявлено даты

Внешнее независимое оценивание - фото из открытых источников

Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании начнется 1 февраля и продлится до 9 марта. Учреждения смогут зарегистрировать желающих пройти ЗНО в форме ДПА до 1 марта.

У участников, которые регистрируются, до 29 апреля будет возможность со своих информационных страниц загрузить приглашения-пропуска, где будут указаны время и место проведения ЗНО.

Основная сессия внешнего независимого оценивания в 2022 году состоится по следующему графику:

  • физика – 23 мая;
  • химия – 26 мая;
  • украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая
  • математика, математика (задание уровня стандарта) – 3 июня
  • испанский, немецкий, французский языки – 6 июня
  • английский язык – 7 июня
  • история Украины – 10 июня
  • география – 14 июня
  • биология – 17 июня

Результаты ЗНО по всем предметам будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня.

Пробное ЗНО в 2022 году состоится 19 и 26 марта. Регистрация на пробное ЗНО продлится с 5 по 22 января. На пробном ЗНО учащиеся смогут сдать тест только по одному учебному предмету: 19 марта — по украинскому языку, украинскому языку и литературе, а 26 марта — по всем другим предметам.

Как сообщали ранее "Комментарии", МОН обновил форму сертификата внешнего независимого оценивания и карты к нему. В 2022 году одиннадцатиклассники, планирующие поступать в заведения высшего образования (ЗВО), смогут сдать тестирование по более чем пяти предметам. Поэтому была изменена форма сертификатов ЗНО для абитуриентов. В соответствии с внесенными изменениями приказом Министерства образования и науки №1260 от 22 ноября 2021 года разработаны две формы сертификатов.


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Источник: https://yaizakon.com.ua/yak-i-koli-prohoditime-zno-2022-povnij-grafik/
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