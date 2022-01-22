Когда в Украине начнется ЗНО-2022: объявлено даты

Основная сессия ЗНО 2022 начнется 23 мая и продлится до 17 июня. Даты уже утверждены приказом Министерства образования и науки Украины №1166. Об этом сообщает "Я и Закон".

Внешнее независимое оценивание - фото из открытых источников

Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании начнется 1 февраля и продлится до 9 марта. Учреждения смогут зарегистрировать желающих пройти ЗНО в форме ДПА до 1 марта.

У участников, которые регистрируются, до 29 апреля будет возможность со своих информационных страниц загрузить приглашения-пропуска, где будут указаны время и место проведения ЗНО.

Основная сессия внешнего независимого оценивания в 2022 году состоится по следующему графику:

физика – 23 мая;

химия – 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая

математика, математика (задание уровня стандарта) – 3 июня

испанский, немецкий, французский языки – 6 июня

английский язык – 7 июня

история Украины – 10 июня

география – 14 июня

биология – 17 июня

Результаты ЗНО по всем предметам будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня.

Пробное ЗНО в 2022 году состоится 19 и 26 марта. Регистрация на пробное ЗНО продлится с 5 по 22 января. На пробном ЗНО учащиеся смогут сдать тест только по одному учебному предмету: 19 марта — по украинскому языку, украинскому языку и литературе, а 26 марта — по всем другим предметам.

Как сообщали ранее "Комментарии", МОН обновил форму сертификата внешнего независимого оценивания и карты к нему. В 2022 году одиннадцатиклассники, планирующие поступать в заведения высшего образования (ЗВО), смогут сдать тестирование по более чем пяти предметам. Поэтому была изменена форма сертификатов ЗНО для абитуриентов. В соответствии с внесенными изменениями приказом Министерства образования и науки №1260 от 22 ноября 2021 года разработаны две формы сертификатов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!