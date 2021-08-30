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Главная Новости Общество наука и обучение Когда Украина осуществит первую миссию на Луну
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Когда Украина осуществит первую миссию на Луну

На поверхность Луны доставят технику

сегодня, 16:40
Автор:

Козлова Альбіна

Научную миссию на Луну украинско-британская компания Spacebit хочет запустить в ближайшее время. Об этом пишет УНИАН.

Когда Украина осуществит первую миссию на Луну

Украина осуществит первую миссию на Луну, фото frontlinesmedia

Первая миссия на спутник Земли состоится уже в 2022 году. По словам основателя и генерального директора Spacebit Павла Танасюка, миссия будет проходить по программе NASA Clips.

Тогда на поверхность Луны доставят технику, чтобы проводить научные исследования и измерять уровень радиации и делать другие замеры. Камера будет фиксировать все происходящее вокруг. Технику пока тестируют украинские инженеры и работники заводов "Меридиан" и КБ "Южное".

Космическая миссия будет проходить при участии украинских предприятий, американских партнеров, компании Astrobotic Technology и компании ULA.

В 2021 году Украинская космическое агентство запустит спутник "Сич-2-1". Всего будет запущено 7 спутников.

Как писал портал "Комментарии", небесное тело под названием 2010 RJ53 максимально приблизится к нашей планете девятого сентября. В этот момент расстояние между ним и Землей будет около 366 000 километров. Это означает, что в момент максимального сближения оно будет находиться ближе к нам, чем Луна.

Также мы сообщали, что французский астронавт Томас Песке показал как выглядит бурный ураган под названием "Ида" из космоса. Новые фотографии были сделаны с борта Международной космической станции (МКС). Томас в посте со снимками отметил, что подобные мощные ураганы все чаще происходят на нашей планете, нанося все больше вреда.

Мы информировали о том, что NASA показало из космоса, как ночь превращается в день. Снимок был сделан астронавтами с борта Международной космической станции, когда она находилась на орбите в 263 милях над юго-восточным побережьем Бразилии в точке орбитального восхода солнца.


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Источник: https://www.unian.ua/science/stalo-vidomo-koli-ukrajinsko-britanska-kompaniya-planuye-pershu-misiyu-na-misyac-novini-11527993.html?_gl=1*n814cf*_ga*MTYzNjc4NzQ0Ni4xNjI4NjY3NDUx*_ga_JLSK4Y8K67*MTYzMDMzMTg4NC4zMy4xLjE2MzAzMzE4ODguNTY.*_ga_DENC12J6P3*MTYzMDM
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Обсуждения

Игорь

сегодня, 16:05

хотелось бы услышать хорошие новости об Украине, но почемуто кажется что это опять фейк.

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