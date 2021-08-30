Когда Украина осуществит первую миссию на Луну

Научную миссию на Луну украинско-британская компания Spacebit хочет запустить в ближайшее время. Об этом пишет УНИАН.



Украина осуществит первую миссию на Луну, фото frontlinesmedia

Первая миссия на спутник Земли состоится уже в 2022 году. По словам основателя и генерального директора Spacebit Павла Танасюка, миссия будет проходить по программе NASA Clips.

Тогда на поверхность Луны доставят технику, чтобы проводить научные исследования и измерять уровень радиации и делать другие замеры. Камера будет фиксировать все происходящее вокруг. Технику пока тестируют украинские инженеры и работники заводов "Меридиан" и КБ "Южное".

Космическая миссия будет проходить при участии украинских предприятий, американских партнеров, компании Astrobotic Technology и компании ULA.

В 2021 году Украинская космическое агентство запустит спутник "Сич-2-1". Всего будет запущено 7 спутников.



Как писал портал "Комментарии", небесное тело под названием 2010 RJ53 максимально приблизится к нашей планете девятого сентября. В этот момент расстояние между ним и Землей будет около 366 000 километров. Это означает, что в момент максимального сближения оно будет находиться ближе к нам, чем Луна.

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