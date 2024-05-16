Когда отмечают Международный день музеев, история праздника, интересные факты и виртуальные туры

В период технологической революции возникает вопрос: нужны ли нам музеи? Этот вопрос вызывает дискуссии, но многие классики уже давно ответили на него другими словами. Вольтер сказал: "Тот, кто не знает прошлого, не знает ни настоящего, ни будущего, ни самого себя".

Какие музеи Украины можно посетить виртуально

Музеи — это хранилища памяти, места, где прошлое оживает. Здесь можно познакомиться с бытом различных народов, узнать об исторических особенностях жизни в других странах и о том, как люди жили в прошлые века. Любопытный ум найдет здесь ответы на многие вопросы.

Технологический прогресс — не противник музеев, а их союзник. Все больше культурных учреждений внедряют новые технологии: дополненная реальность, интерактивность и виртуальные туры становятся обычным явлением в музейном мире.

18 мая отмечают Международный день музеев — это важный культурный праздник, напоминающий о необходимости знать и любить свою историю. Он также способствует диалогу между разными странами и народами, способствуя сохранению опыта, обмену знаниями и развитию взаимопонимания и взаимоуважения.





Как придумали День музеев

Международный день музеев был учрежден Международным советом музеев (ICOM) в 1977 году с целью привлечения внимания общественности к роли музеев в развитии образования и культуры. Первоначально празднование приходилось на 18 мая, но с течением времени это событие стало настолько популярным, что стало недельным мероприятием, известным как Международная неделя музеев.









Как отмечают в Европе и Украине День музеев

Во многих странах Европы и Украины Международный день музеев отмечается различными культурными мероприятиями, такими как бесплатные посещения музеев, специальные выставки, лекции, мастер-классы и экскурсии. Это время, когда музеи предлагают посетителям уникальные возможности увидеть исторические и культурные сокровища бесплатно или по скидкам.

Обычно люди составляют себе маршрут и устраивают экскрусию по музеям, переходя от одного к другому. Посмотрите программу событий, которые проводят музеи в вашем городе. Возможно, это будут лекции, мастер-классы или специальные выставки. Сфотографируйте самые яркие моменты вашего посещения и поделитесь ими в социальных сетях с хэштегом #InternationalMuseumDay.





5 самых необычных музеев мира

В мире существует более 55 000 музеев. Самый посещаемый из них — Лувр в Париже, Франция. А самый древний музей в мире — Музей Александра Македонского в Тессалоники, Греция.

Еще существует несколько совершенно удивительных музеев. Например:

1. Музей Ирбрука, Австралия. Этот уникальный музей посвящен искусству микроорганизмов. Здесь вы сможете увидеть бактерии и вирусы в необычном свете через микроскопы и интерактивные дисплеи.

2. Музей города Токонаме, Япония. В этом музее представлена удивительная коллекция керамических туалетов. Экспонаты демонстрируют эволюцию дизайна унитазов на протяжении веков.

3. Музей холодильников, Америка. Этот необычный музей расположен в Америке и предлагает посетителям увидеть разнообразные модели холодильников, начиная с 19 века.

4. Музей красоты, Франция. В Париже можно найти музей, посвященный истории красоты и косметики. Здесь вы сможете узнать об использовании косметики в разные исторические эпохи.

5. Музей молока, Германия. В этом уникальном музее вы сможете узнать о различных аспектах производства и потребления молока в разных культурах и эпохах.

Эти музеи предлагают уникальные и зачастую неожиданные путешествия по различным аспектам человеческой жизни и культуры.





Виртуальные туры по музеям мира и Украины

Для тех, кто не может посетить музей лично, существует множество виртуальных экскурсий и онлайн-выставок. Вот несколько музеев, которые предлагают виртуальные туры:

Метрополитен-музей, Нью-Йорк, США — Известный своей обширной коллекцией искусства, Метрополитен предлагает виртуальные туры по различным галереям. Ссылка

Лондонский Национальный музей - Этот музей истории и культуры Великобритании предлагает виртуальные туры по своим экспозициям. Ссылка

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, Киев — Этот музей посвящен истории Украины во время Второй мировой войны. Ссылка

Музей истории Киева — Расположенный в старинном здании в центре Киева, этот музей предлагает виртуальные туры по своим экспозициям. Ссылка

Львовский национальный музей — Один из крупнейших музеев в Украине, предлагает виртуальные экскурсии по своим залам и коллекциям. Ссылка



