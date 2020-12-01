Китайский космический зонд успешно сел на поверхность Луны - опубликовано историческое видео

Китайская автоматическая лунная станция "Чанъэ-5" удачно прилунилась на поверхность спутника нашей планеты.

Посадка зонда произошла в районе вулканического пика Рюмкер в пределах Океана Бурь.

"Чанъэ-5" будет находиться на Луне 14 дней, до тех пор, пока место прилунения будет освещаться Солнцем – летательный аппарат не снабжен радиоизотопными нагревателями, рассчитанными на резкое похолодание с приходом лунной ночи. За это время ей предстоит сделать скважины глубиной до 2 м, из которых собрать около 2 кг лунной породы для доставки на Землю. Длительность пребывания в космосе "Чанъэ-5" составит 23 суток.

Образцы почвы с земного спутника будут переданы на орбитальный модуль в специальном устройстве, а далее – на Землю, в КНР, провинция Внутренняя Монголия.





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