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Китайский космический зонд успешно сел на поверхность Луны - опубликовано историческое видео

Китай станет третьей страной, которая доставила лунный грунт на Землю

сегодня, 21:27
Автор:

Дмитрий Симоненко

Китайская автоматическая лунная станция "Чанъэ-5" удачно прилунилась на поверхность спутника нашей планеты.

Китайский космический зонд успешно сел на поверхность Луны - опубликовано историческое видео

Посадка зонда произошла в районе вулканического пика Рюмкер в пределах Океана Бурь.

"Чанъэ-5" будет находиться на Луне 14 дней, до тех пор, пока место прилунения будет освещаться Солнцем – летательный аппарат не снабжен радиоизотопными нагревателями, рассчитанными на резкое похолодание с приходом лунной ночи. За это время ей предстоит сделать скважины глубиной до 2 м, из которых собрать около 2 кг лунной породы для доставки на Землю. Длительность пребывания в космосе "Чанъэ-5" составит 23 суток. 

Образцы почвы с земного спутника будут переданы на орбитальный модуль в специальном устройстве, а далее – на Землю, в КНР, провинция Внутренняя Монголия. 


Ранее "Комментарии" писали о том, какой на МКС туалет, как астронавты моются, занимаются спортом, едят и спят. Простые вещи, которые мы, не задумываясь, выполняем каждый день, у некоторых вызывают определенные трудности. 

Кроме того, портал "Комментарии" рассказал о том, как российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков открыл тайну, чем питаются на Международной космической станции. Соответствующее видео он опубликовал в своем твиттере. Мужчина развеял главный миф, который с детства вводил в заблуждение людей. Оказывается, еда в тюбиках давно не используется ни одной страной, которая отправляет специалистов в космос. Главный рацион космонавтов — сублимированная сушка, обычные консервы, хлеб. Кроме основного набора продуктов, в рационе учитываются главные пожелания космонавтов. Поэтому там можно найти фрукты, соусы, молоко сгущенное, пюре из кураги, имбирное печенье, крекер, орехи, соки, чай и какао, белугу и осетра, борщ и щи.








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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PsDX5eZcmks&feature=emb_logo
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