Китайские ученые создали уникальный вид риса

Китай – крупнейший в мире производитель риса. В стране насчитывается более 10 тысяч сортов этого продукта. Их основные отличия между собой: различные регионы, скорость созревания, размер крупинки и цвет. И вот совсем недавно китайским ученым удалось создать еще уникальный вид риса, который назвали Юань Ми. Об этом сообщает Agro-smart.

Исследователи, благодаря своим разработкам, представили плод риса, растущий в соленой воде. Благодаря ему миллионы квадратных километров почвы в Китае, где уровень солености и кислотности достаточно высокий, можно использовать для выращивания 50 млн тон этого вида риса. А он, в свою очередь, смог бы питать около 200 млн людей. Такими размышлениями поделился китайский агроном Юань Лонгпинг, который создал первые гибридные сорта риса в 1970-х годах.

Отмечается, что новый рис гораздо полезнее других сортов, потому что содержит больше кальция и других ценных микроэлементов. Благодаря тому, что его можно выращивать в соленой воде, фермеры смогут использовать меньше пестицидов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые Австралии нашли технологию по превращению соленой воды в питьевую.

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