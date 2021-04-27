Каждая четвертая школа в Украине саботирует нормы здорового питания - Госпродпотребслужба

Государственная служба по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей выявила нарушения норм здорового питания в 800 из 3500 проинспектированных школ, что составляет 23% от всего количества. Об этом сообщила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Питание в украинских школах - фото: realist

По ее словам, в 2020 году половина заведений среднего образования в Украине имели проблемы с неудовлетворительным материально-техническим состоянием столовых, плохим снабжением воды и ее небезопасным качеством.

В связи с этим с 1 января 2021 государство ввело новый санитарный регламент с рядом нововведений и ограничений.

В частности, изменения коснутся уменьшения содержания соли, сахара и жира в детском питании, урегулирования вопроса организации питания детей с особыми потребностями.

Например, ученикам с аллергией на молоко и молочные продукты, будут предложены растительные напитки. Школьникам с непереносимостью глютена должны предлагать продукты и блюда, не содержащие его следов.

"Мы имеем полное понимание точек, где нужно приложить усилия, координацию работы органов государственной власти, а главное — желание создать качественно новую систему", — заявила Магалецкая

Председатель Госпродпотребслужбы считает, что украинские школьники смогут воочию увидеть изменения уже с 1 сентября 2021 года.

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