Картонному Илону Маску провели экскурсию в музее космонавтики в Житомире

Владимир Зеленский недавно пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики в Житомире, поэтому журналисты 5 канала отправились в Житомир, прихватив с собой картонную копию известного миллиардера, чтобы проверить, узнают ли местные жители основателя Space X, и чем его заинтересовал бы Житомир.

Сам Маск, очевидно, проигнорировал приглашение Зеленского, но журналисты говорят, что стоило все же порадовать Родину великого украинского космонавта Королева, которым восхищается Илон Маск.

Первая проблема, которая разочаровала бы американского изобретателя, по мнению авторов программы, — это отсутствие связи в окрестностях Житомира, которую немного оправдывает хорошее качество дорог.

Местные власти встретили Илона Маска, хоть и его картонную копию, как положено: заместитель председателя Житомирского облсовета рассказал, что высокий уровень гостей для Житомира — не редкость, несколько лет назад сюда наведывались президенты Украины и Беларуси. Так что к встрече с Маском они тоже готовы.

В Национальном музее космонавтики — в том, куда приглашал ученого Зеленский, — действительно есть чем заинтересовать изобретателя. Его картонную копию там порадовали видео на экранах с изображениями "Теслы" в космосе и сравнения космических программ Маска и Королева.



Илон Маск в Житомире. Фото: скриншот из видео

"В национальном музее есть много экспонатов, над которыми работал сам Королев. Возможно, эти прототипы и не поразят нынешнего Илона Маска, который и до того уже видел много, но некоторые из них точно развлекут. Недавно в музее появился робот Мекканоид", — рассказала директор музея.

К сожалению, местные инженеры утверждают, что техническими ноу-хау Житомир точно не может похвастаться, а удивить Илона Маска могут разве что путешествием на машине времени, правда, в прошлое. Единственная техническая диковинка — это станция дистанционного зондирования Земли, единственная в Украине. Она передает фотографии космических аппаратов, и может принимать их гораздо быстрее других стран.Местные жители далеко не все знают, кто такой Маск, не все узнают его картонное фото во весь рост, но его визита ждут.





Напомним, в июле 2020 года МИД Украины разместил на своем сайте сообщение с приглашением Илона Маска в Украину на Родину известного космического инженера Сергея Королева.









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