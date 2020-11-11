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Карта кратеров: посмотрите, как астероиды повлияли на Землю

Зрелище кажется ужасающим и невероятным одновременно

сегодня, 21:59
Автор:

Любовь Блажко

Образование ударных кратеров — это процесс, который играет ключевую роль в создании спутников и планет. Известно, что мощные удары некоторых астероидов существенно отразились на эволюции. Но даже во времена высоких технологий довольно трудно увидеть эти следы. Тектоническая активность, эрозия и выветривание, а также захоронения под осадочными покровами убили огромную часть истории нашей планеты. Эксперты немецкой миссии TanDEM-X смогли смоделировать атлас ударных кратеров, в котором можно рассмотреть около 200 участков Земли.

Карта кратеров: посмотрите, как астероиды повлияли на Землю

Как астероиды повлияли на Землю. Фото: unsplash

Картографирование кратеров с помощью спутников является довольно сложным из-за слишком плотных облаков и пыльных слоев воздуха. Плюс, отсутствие солнечного освещения не позволяет нанести физические особенности Земли на карту. 

В период с 2010 по 2016 год немецкие эксперты с помощью спутника TanDEM-X создали уникальную цифровую модель рельефа Земли высокого разрешения. Они использовали информацию радарного интерферометра, чтобы создать подробную карту всех мест на нашей планете, которые подвергались мощным ударам. Стоит отметить, что в атласе также можно найти кратер знаменитого метеорита Чикшулуб, который уничтожил динозавров.

Что ж, авторы этого исследования поделились несколькими промо-фотографиями из этой книги, которые вы сможете увидеть ниже. 

Карта кратеров: посмотрите, как астероиды повлияли на Землю - фото 2
Карта кратеров: посмотрите, как астероиды повлияли на Землю - фото 3
Карта кратеров: посмотрите, как астероиды повлияли на Землю - фото 4
Карта кратеров: посмотрите, как астероиды повлияли на Землю - фото 5
Карта кратеров: посмотрите, как астероиды повлияли на Землю - фото 6
Карта кратеров: посмотрите, как астероиды повлияли на Землю - фото 7
Карта кратеров: посмотрите, как астероиды повлияли на Землю - фото 8

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как будет выглядеть наша планета без океанов. 



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Источник: https://www.popmech.ru/science/641093-atlas-kraterov-posmotrite-kak-asteroidy-povliyali-na-zemlyu/
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