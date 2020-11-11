Карта кратеров: посмотрите, как астероиды повлияли на Землю

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Любовь Блажко
Образование ударных кратеров — это процесс, который играет ключевую роль в создании спутников и планет. Известно, что мощные удары некоторых астероидов существенно отразились на эволюции. Но даже во времена высоких технологий довольно трудно увидеть эти следы. Тектоническая активность, эрозия и выветривание, а также захоронения под осадочными покровами убили огромную часть истории нашей планеты. Эксперты немецкой миссии TanDEM-X смогли смоделировать атлас ударных кратеров, в котором можно рассмотреть около 200 участков Земли.
Как астероиды повлияли на Землю. Фото: unsplash
Картографирование кратеров с помощью спутников является довольно сложным из-за слишком плотных облаков и пыльных слоев воздуха. Плюс, отсутствие солнечного освещения не позволяет нанести физические особенности Земли на карту.
В период с 2010 по 2016 год немецкие эксперты с помощью спутника TanDEM-X создали уникальную цифровую модель рельефа Земли высокого разрешения. Они использовали информацию радарного интерферометра, чтобы создать подробную карту всех мест на нашей планете, которые подвергались мощным ударам. Стоит отметить, что в атласе также можно найти кратер знаменитого метеорита Чикшулуб, который уничтожил динозавров.
Что ж, авторы этого исследования поделились несколькими промо-фотографиями из этой книги, которые вы сможете увидеть ниже.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как будет выглядеть наша планета без океанов.
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