Карта кратеров: посмотрите, как астероиды повлияли на Землю

Образование ударных кратеров — это процесс, который играет ключевую роль в создании спутников и планет. Известно, что мощные удары некоторых астероидов существенно отразились на эволюции. Но даже во времена высоких технологий довольно трудно увидеть эти следы. Тектоническая активность, эрозия и выветривание, а также захоронения под осадочными покровами убили огромную часть истории нашей планеты. Эксперты немецкой миссии TanDEM-X смогли смоделировать атлас ударных кратеров, в котором можно рассмотреть около 200 участков Земли.

Как астероиды повлияли на Землю. Фото: unsplash

Картографирование кратеров с помощью спутников является довольно сложным из-за слишком плотных облаков и пыльных слоев воздуха. Плюс, отсутствие солнечного освещения не позволяет нанести физические особенности Земли на карту.

В период с 2010 по 2016 год немецкие эксперты с помощью спутника TanDEM-X создали уникальную цифровую модель рельефа Земли высокого разрешения. Они использовали информацию радарного интерферометра, чтобы создать подробную карту всех мест на нашей планете, которые подвергались мощным ударам. Стоит отметить, что в атласе также можно найти кратер знаменитого метеорита Чикшулуб, который уничтожил динозавров.

Что ж, авторы этого исследования поделились несколькими промо-фотографиями из этой книги, которые вы сможете увидеть ниже.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как будет выглядеть наша планета без океанов.







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