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Календарь магнитных бурь в сентябре: когда ожидать удара

В сентябре ожидается всего две магнитные бури, но они обе должны стать весьма сильными

14 августа 2021, 16:05
Автор:

Вечканова Елена

Первый осенний месяц одновременно порадует и разочарует метеозависимых украинцев. По информации "ТСН", в плюсы можно отнести то, что на протяжении сентября Землю "потревожат" лишь две магнитные бури. Однако в минусы входит то, что их сила будет действительно мощной.

Календарь магнитных бурь в сентябре: когда ожидать удара

6 и 26 сентября украинцев ожидают две мощные магнитные бури. Фото из открытых источников

Первого удара стоит ожидать в первую же неделю сентября — 6 числа. Наиболее подверженными влиянию очередной солнечной вспышки станут люди, страдающие гипертонией и другими сердечными заболеваниями. Особенно внимательными к состоянию своего здоровья следует быть тем украинцам, которые ранее пострадали от инсультов или инфарктов.

Однако первая магнитная буря будет немного слабее, нежели следующая. 26 сентября солнечная активность способна будет повлиять даже на тех людей, которые обычно не обращают внимания на подобные аномалии.

Специалисты рекомендуют в дни магнитных бурь проявлять меньше активности, особенно в вопросах физической нагрузки, а также не принимать важных решений. К слову, осторожными следует быть и в несколько следующих дней после каждой из бурь, ведь магнитное поле Земли все еще остается под сильным влиянием Солнца.

Также метеозависимые люди должны позаботиться о том, чтобы необходимые медикаменты для возможности "подправить" собственное самочувствие всегда были под рукой в эти дни. Не менее внимательными к здоровью следует быть и людям с хроническими болезнями.

Напомним, что чаще всего магнитные бури влияют на организм человека, вызывая постоянные головные боли, тошноту и головокружения. Весьма подвержено такому влиянию и наше сердце. Именно поэтому медики акцентируют внимание на необходимости здорового сна и правильного питания в дни магнитных бурь. Не лишним будет организовать и прогулку на свежем воздухе.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, в какие дни августа солнечная активность вызовет магнитные бури на Земле.

Если же вы заботитесь о своем здоровье в любом случае, вам будет полезно узнать, почему переводить будильник "еще на пять минуточек" довольно вредно для организма.


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Источник: https://tsn.ua/ru/tsikavinki/magnitnye-buri-v-sentyabre-kogda-nastupyat-i-kak-uberechsya-1845403.html
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