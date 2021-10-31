logo

BTC/USD

61355.43

ETH/USD

4324.33

LTC/USD

191.28

USD/UAH

26.60

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество наука и обучение Календарь магнитных бурь в ноябре: когда ожидать удара
commentss НОВОСТИ Все новости

Календарь магнитных бурь в ноябре: когда ожидать удара

Эксперты рассказали, сколько магнитных бурь состоится в ноябре 2021 года и в какие дни стоит ожидать удара

сегодня, 08:50
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Магнитные бури происходят каждый месяц и ноябрь не станет исключением. Эксперты назвали "опасные" даты, в которые стоит поберечь здоровье.

Календарь магнитных бурь в ноябре: когда ожидать удара

Магнитные бури в ноябре 2021 NASA / GSFC/TRACE

Как известно, магнитные бури влияют на метеозависимых людей, в частности вызывают изменения в самочувствии (головную боль, скачки давления, плохое настроение) и продолжаться они могут от нескольких часов до нескольких дней. 

В последний месяц осени на Землю обрушится четыре магнитные бури. Первая произойдёт 11 числа, вторая — 15-го, третья — 18-го. Удары будут средней и слабой силы, но в эти дни стоит поберечь свое здоровье. А вот 25 ноября эксперты прогнозируют сильную магнитную бурю. 

В эти даты нужно быть поосторожнее пожилым людям, а также тем, у кого есть хронические заболевания, еще сердечникам и эмоционально нестабильным людям, потому что они, в первую очередь, попадают в зону риска. Чтобы уберечь здоровье, им советуют контролировать свой отдых (спать не менее 8 часов), гулять почаще на свежем воздухе, правильно питаться, не перегружать организм и отказаться от употребления алкогольных напитков. 

Плюс ко всему, на время стоит ограничить в рационе кофе, энергетики и другие возбуждающие нервную систему напитки. 

Напомним, что 28 октября 2021 года Солнце испустило мощную вспышку. Обсерватория солнечной динамики ведомства NASA, которая постоянно наблюдает за звездой, сделала снимок этого события. Вспышку класса — X1 можно увидеть в нижней части нашего светила. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые показали, как выглядит самая яркая звезда на нашем небе: она в десятки раз ярче Солнца.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://life.fakty.com.ua/ru/astrolohiia/magnitni-buri-v-lystopadi-2021-grafik-sonyachnoyi-aktyvnosti/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!