Календарь магнитных бурь в ноябре: когда ожидать удара

Магнитные бури происходят каждый месяц и ноябрь не станет исключением. Эксперты назвали "опасные" даты, в которые стоит поберечь здоровье.

Магнитные бури в ноябре 2021 NASA / GSFC/TRACE

Как известно, магнитные бури влияют на метеозависимых людей, в частности вызывают изменения в самочувствии (головную боль, скачки давления, плохое настроение) и продолжаться они могут от нескольких часов до нескольких дней.

В последний месяц осени на Землю обрушится четыре магнитные бури. Первая произойдёт 11 числа, вторая — 15-го, третья — 18-го. Удары будут средней и слабой силы, но в эти дни стоит поберечь свое здоровье. А вот 25 ноября эксперты прогнозируют сильную магнитную бурю.

В эти даты нужно быть поосторожнее пожилым людям, а также тем, у кого есть хронические заболевания, еще сердечникам и эмоционально нестабильным людям, потому что они, в первую очередь, попадают в зону риска. Чтобы уберечь здоровье, им советуют контролировать свой отдых (спать не менее 8 часов), гулять почаще на свежем воздухе, правильно питаться, не перегружать организм и отказаться от употребления алкогольных напитков.

Плюс ко всему, на время стоит ограничить в рационе кофе, энергетики и другие возбуждающие нервную систему напитки.

Напомним, что 28 октября 2021 года Солнце испустило мощную вспышку. Обсерватория солнечной динамики ведомства NASA, которая постоянно наблюдает за звездой, сделала снимок этого события. Вспышку класса — X1 можно увидеть в нижней части нашего светила.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые показали, как выглядит самая яркая звезда на нашем небе: она в десятки раз ярче Солнца.

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