Калечили и убивали: Илона Маска обвиняют в смертельном эксперименте над животными

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Карина Ожерельева
Компания Neuralink Илона Маска, занимающаяся изготовлением мозговых микросхем, сталкивается с обвинениями со стороны группы защиты животных, заявившей, что обезьяны испытали "чрезвычайные страдания" на протяжении многих лет ужасных экспериментов. Об этом сообщает New York Post.
Илон Маск - New York Post
Чипы мозга Neuralink – которые, как утверждает Маск, однажды сделают людей гиперинтеллектуальными и позволят парализованным людям снова ходить – были имплантированы в мозг обезьян во время серии тестов в Калифорнийском университете в Дэвисе с 2017 по 2020 год, согласно соответствующему документу.
В одном примере якобы обнаружили, что обезьяна была лишена некоторых пальцев рук и ног, "возможно, из-за самоувечья или другой неопределенной травмы". Позже обезьяна была убита во время "терминальной процедуры", говорится в сообщении группы в копии жалобы, опубликованной The Post.
В другом случае обезьяне просверлили отверстия в черепе и вонзили электроды в мозг, после чего якобы развилась кровавая кожная инфекция, и, согласно жалобе, пришлось прибегнуть к эвтаназии.
В третьем случае обезьяне имплантировали электроды в мозг, затем ее охватили рвота и одышка. Через несколько дней исследователи написали, что животное "казалось, упало от истощения/усталости", а затем снова была эвтаназия. Согласно отчету, вскрытие показало, что обезьяна страдала от кровоизлияния в мозг.
Согласно жалобе, эксперименты включали сверление дыр в мозге обезьян, что приводило к смертельным инфекциям и другим смертельным побочным эффектам.
Всего в экспериментах участвовало 23 обезьяны. По меньшей мере, 15 из них умерли к 2020 году, по данным группы, которая базировала отчет на записях, опубликованных в соответствии с законом Калифорнии об открытых записях.
Ужасный доклад появился, когда Neuralink уже запланировал начать свои первые испытания на людях. В декабре Маск заявил, что хочет приступить к испытаниям устройств на людях в 2022 году, и в январе этого года компания опубликовала вакансию директора клинических испытаний.
Предполагаемые злоупотребления резко контрастируют с публичными материалами Neuralink. В видео, опубликованном на YouTube в апреле прошлого года, компания показала, как здоровая и счастливая обезьяна играет в видеоигру Pong.
Как сообщали ранее "Комментарии", 40 спутников Илона Маска феерически упали на Землю.
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