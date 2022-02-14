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Калечили и убивали: Илона Маска обвиняют в смертельном эксперименте над животными

Neuralink Илона Маска якобы подверг обезьян «чрезвычайным страданиям»

сегодня, 12:38
Автор:

Карина Ожерельева
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Компания Neuralink Илона Маска, занимающаяся изготовлением мозговых микросхем, сталкивается с обвинениями со стороны группы защиты животных, заявившей, что обезьяны испытали "чрезвычайные страдания" на протяжении многих лет ужасных экспериментов. Об этом сообщает New York Post.

Калечили и убивали: Илона Маска обвиняют в смертельном эксперименте над животными

Илон Маск - New York Post

Чипы мозга Neuralink – которые, как утверждает Маск, однажды сделают людей гиперинтеллектуальными и позволят парализованным людям снова ходить – были имплантированы в мозг обезьян во время серии тестов в Калифорнийском университете в Дэвисе с 2017 по 2020 год, согласно соответствующему документу.

В одном примере якобы обнаружили, что обезьяна была лишена некоторых пальцев рук и ног, "возможно, из-за самоувечья или другой неопределенной травмы". Позже обезьяна была убита во время "терминальной процедуры", говорится в сообщении группы в копии жалобы, опубликованной The Post.

В другом случае обезьяне просверлили отверстия в черепе и вонзили электроды в мозг, после чего якобы развилась кровавая кожная инфекция, и, согласно жалобе, пришлось прибегнуть к эвтаназии.

В третьем случае обезьяне имплантировали электроды в мозг, затем ее охватили рвота и одышка. Через несколько дней исследователи написали, что животное "казалось, упало от истощения/усталости", а затем снова была эвтаназия. Согласно отчету, вскрытие показало, что обезьяна страдала от кровоизлияния в мозг.

Согласно жалобе, эксперименты включали сверление дыр в мозге обезьян, что приводило к смертельным инфекциям и другим смертельным побочным эффектам.

Всего в экспериментах участвовало 23 обезьяны. По меньшей мере, 15 из них умерли к 2020 году, по данным группы, которая базировала отчет на записях, опубликованных в соответствии с законом Калифорнии об открытых записях.

"Практически каждая обезьяна, которой установили в голову имплантаты, пострадала от довольно изнурительных последствий для здоровья. Они, честно говоря, калечили и убивали животных", – сказал The Post Джереми Бекхэм, директор по исследовательской деятельности Комитета врачей по ответственной медицине.

Ужасный доклад появился, когда Neuralink уже запланировал начать свои первые испытания на людях. В декабре Маск заявил, что хочет приступить к испытаниям устройств на людях в 2022 году, и в январе этого года компания опубликовала вакансию директора клинических испытаний.

Предполагаемые злоупотребления резко контрастируют с публичными материалами Neuralink. В видео, опубликованном на YouTube в апреле прошлого года, компания показала, как здоровая и счастливая обезьяна играет в видеоигру Pong.

Как сообщали ранее "Комментарии", 40 спутников Илона Маска феерически упали на Землю.


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Источник: https://nypost.com/2022/02/10/elon-musks-neuralink-allegedly-subjected-monkeys-to-extreme-suffering/
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