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Какой цвет помады нравится мужчинам: ученые дали ответ

Ученые из Университета Манчестера выяснили, какой цвет губной помады привлекает внимание мужского пола

сегодня, 21:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Важнейший предмет в косметичке – губная помада, ведь с ее помощью девушки каждый день дополняют свой макияж губной помадой. Американские ученые решили выяснить, а какой оттенок губ больше всего привлекает внимание мужчин.

Какой цвет помады нравится мужчинам: ученые дали ответ

Какой цвет помады нравится мужчинам (фото из открытых источников)

Исследование в Университете Манчестера показало, что мужчины действительно обращают больше внимания на яркие губы у девушек. Причем красный цвет оказался наиболее привлекательным (ожидаемо, не так ли).

В исследовании приняли участие 50 мужчин, которым показывали фотографии женщин с разными оттенками на губах. Справедливости ради скажем, что ученые демонстрировали реципиентам только три оттенка помад: красный, розовый и нюд (на фото девушки были без помады). Исследователи обнаружили, что мужчины тратят в среднем 7,3 секунды, рассматривая женщин с красной помадой, задерживают взгляд на 6,7 секунд на женщин с розовыми губами и только 2,2 секунды тратят на тех, кто не носит помаду.

Предыдущее исследование, которое некогда наделало много шума в западной прессе, показало, что официантки с красной помадой получали чаевые от мужчин в 50% случаев, в то время как девушки с коричневой, розовой или без помады — всего в 30%. Это исследование проводилось во Франции, где чаевые не обязательны. Исследователи спрашивали мужчин, оставивших чаевые, причину, по которой они так поступили. Они отвечали, что дали чаевые или оставили больше денег, потому что они нашли женщин с красной помадой более привлекательными. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что люксовый бренд YSL Beauty представил помаду, которая способна кардинально поменять отношение женщин к процессу макияжа. В чем ее особенность?


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Источник: https://www.cosmo.com.ua/kakoy-cvet-gub-nravitsya-muzhchinam-uchenie-dali-otvet/
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