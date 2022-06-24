Каким будет новый учебный год во время войны в Украине: подробности

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Лиля Воробьева
Кабмин рекомендует начинать учебный год в школах с 1 сентября, а в высших учебных заведениях, кроме первого курса, — с 15 августа. Об этом говорилось на заседании правительства.
Каким будет новый учебный год в Украине (фото из открытых источников)
"Учебный год начнется 1 сентября в очном режиме. Вопрос сложный, ведь связан с безопасностью наших детей", — подчеркнул глава правительства Денис Шмигаль.
Премьер-министр добавил, что в учебных заведениях, которые находятся в прифронтовых и оккупированных регионах, вернуться к очной форме обучения невозможно, поэтому там дети будут учиться в онлайн-формате.
Также правительство дает рекомендацию начать обучение в университетах с 15 августа, за исключением студентов первых курсов.
Премьер добавил, что представители Министерства образования и науки, Министерства внутренних дел, Министерства развития общин и территорий, областные военные администрации должны позаботиться о том, как довезти детей в школы и о безопасности в образовательных учреждениях.
При этом руководители органов местного самоуправления должны позаботиться об организации регулярных учений по эвакуации школьников до укрытия и проведения уроков безопасности. В укрытиях следует позаботиться о создании условий для пребывания и обучения. Еще в каждом учебном заведении должна быть кнопка на случай чрезвычайной ситуации.
Шмигаль подытожил, что ГСЧС уже скоро завершит разработку типовых протоколов безопасности, а представители местных властей — утвердить на их основе индивидуальные протоколы и показать их для ознакомления учащимся и родителям.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, разрешат ли студентам уехать из Украины .
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