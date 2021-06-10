Какие украинские университеты попали в список лучших вузов мира

В этом году в список лучших университетов мира попало аж восемь прогрессивных вузов Украины. Результаты оценивания и перечень опубликован на сайте ежегодного мирового рейтинга QS World University Rankings.

Восемь вузов вошли в мировой рейтинг. Фото: unsplash.com

Впервые в ТОП попало такое количество украинских университетов. Всего рейтинг оценивал 1300 высших учебных заведений по всему миру. Университеты проверялись по шести ключевым параметрам, которые позволяют проверить их производительность.

По результатам оценки лучшим университетом в мире признали Массачусетский технологический институт (США). На втором месте — Оксфордский университет (Великобритания). Третье место заняли Кембриджский и Стэнфордский университеты.

Из украинских университетов в список вошли следующие:

1) Харьковский национальный университет имени Василия Каразина;

2) Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

3) Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";

4) Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";

5) Сумской государственный университет;

6) Национальный университет "Львовская политехника";

7) Национальный университет "Киево-Могилянская академия";

8) Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

На сайте в перечне каждый вуз имеет ссылку на свою страницу. Поэтому можно подробно познакомиться с деятельностью всех университетов, вошедших в рейтинг лучших.

Ранее издание "Комментарии" писало, что в Украине хотят увеличить количество иностранных студентов. Планируется ежегодно приглашать в украинские вузы до 20 тысяч иностранцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!