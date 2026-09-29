Какие 3 новых предмета появятся в украинских школах к 2035 году

Какой будет украинская школа через десять лет? Вместе с традиционными математикой, языками и естественными дисциплинами в расписании послевоенной Украины могут появиться предметы, которых сегодня нет. Портал "Комментарии" попросил три популярных модели искусственного интеллекта спрогнозировать, какие новые дисциплины могут стать частью школьного образования к 2035 году.

Какие новые предметы могут появиться в украинских школах. Фото: magnific

Ответы Claude, Grok и Gemini на вопросы о новых предметах в украинских школах к 2035 году оказались разными, но все три модели связали будущие изменения с вызовами, уже сегодня влияющими на детей и украинское общество.

Claude: искусственный интеллект и критическое мышление

Мой прогноз – в украинских школах появится предмет "Искусственный интеллект и критическое мышление". Это не просто урок информатики — а комплексная дисциплина, которая будет учить детей работать с ИИ-инструментами, распознавать дипфейки, проверять информацию и понимать, как алгоритмы влияют на их жизнь каждый день. В условиях информационной войны, которую Украина ведет параллельно реальной, медиаграмотность и понимание ИИ становятся вопросом национальной безопасности. Министерство образования уже движется в этом направлении, а опыт Финляндии и Эстонии, введя подобные курсы, станет моделью для украинских реформаторов. К 2035 г. этот предмет станет обязательным в школах.

Grok: ментальное здоровье и эмоциональная стойкость

Скорее всего, появится "Ментальное здоровье и эмоциональная стойкость". После войны и постоянного стресса общество все острее испытывает потребность в психологической грамотности. Дети должны научиться распознавать тревогу, управлять эмоциями, строить здоровые отношения и просить помощи без стыда.

Предмет будет включать практические техники, работу с психологом и базовые знания о мозге. К 2030-2035 годам его сделают обязательным сначала в старшей школе, а затем и в младшей.

Gemini: оборонные технологии и автономные системы

К 2035 году в украинских школах появится предмет "Оборонные технологии и автономные системы".

Курс объединит практическую инженерию, физику и программирование под запросы современности. Учащихся будут обучать базовому сбору и программированию беспилотников, работе с радиочастотами, основ навигации и автоматизации систем. Это не просто прикладной урок, а формирование технологической грамотности нового поколения, где умение работать с робототехникой станет таким же базовым навыком, как и математика или язык.

Какие новые предметы появятся в украинской школе к 2035 году

Три модели искусственного интеллекта предложили разные предметы, однако их прогнозы имеют общую логику для послевоенного периода в Украине. Claude делает акцент на информационной среде и ИИ, Grok – на психологической устойчивости, а Gemini – на технологических и безопасных навыках. Фактически речь идет о трех разных компетенциях будущего украинского школьника: уметь критически оценивать информацию, справляться с стрессом и понимать современные технологии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что если бы искусственный интеллект стал президентом мира, то какой закон он принял бы первым.