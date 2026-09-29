Якою буде українська школа через десять років? Разом з традиційними математикою, мовами та природничими дисциплінами в розкладі післявоєнної України можуть з’явитися предмети, яких сьогодні немає. Портал "Коментарі" попросив три популярні моделі штучного інтелекту спрогнозувати, які нові дисципліни можуть стати частиною шкільної освіти до 2035 року.

Які нові предмети можуть з'явитися в українських школах. Фото: magnific

Відповіді Claude, Grok і Gemini на питання про нові предмети в українських школах до 2035 року виявилися різними, але всі три моделі пов’язали майбутні зміни з викликами, які вже сьогодні впливають на дітей та українське суспільство.

Claude: штучний інтелект і критичне мислення

Мій прогноз — в українських школах з'явиться предмет "Штучний інтелект та критичне мислення". Це не просто урок інформатики — а комплексна дисципліна, яка навчатиме дітей працювати з ШІ-інструментами, розпізнавати дипфейки, перевіряти інформацію та розуміти, як алгоритми впливають на їхнє життя щодня. В умовах інформаційної війни, яку Україна веде паралельно з реальною, медіаграмотність та розуміння ШІ стають питанням національної безпеки. Міністерство освіти вже рухається в цьому напрямку, а досвід Фінляндії та Естонії, які запровадили подібні курси, стане моделлю для українських реформаторів. До 2035 року цей предмет стане обов'язковим у школах.

Grok: ментальне здоров’я та емоційна стійкість

Найімовірніше з’явиться "Ментальне здоров’я та емоційна стійкість". Після війни та постійного стресу суспільство все гостріше відчуває потребу в психологічній грамотності. Діти мають навчитися розпізнавати тривогу, керувати емоціями, будувати здорові стосунки і просити допомоги без сорому.

Предмет включатиме практичні техніки, роботу з психологом і базові знання про мозок. До 2030–2035 років його зроблять обов’язковим спочатку в старшій школі, а потім і в молодшій.

Gemini: оборонні технології та автономні системи

До 2035 року в українських школах з'явиться предмет "Оборонні технології та автономні системи".

Курс об'єднає практичну інженерію, фізику та програмування під запити безпекового сьогодення. Учнів навчатимуть базовому збиранню та програмуванню безпілотників, роботі з радіочастотами, основам навігації та автоматизації систем. Це не просто прикладний урок, а формування технологічної грамотності нового покоління, де вміння працювати з робототехнікою стане такою ж базовою навичкою, як і математика чи мова.

Які нові предмети з'являться в українській школі до 2035 року

Три моделі штучного інтелекту запропонували різні предмети, однак їхні прогнози мають спільну логіку для післявоєнного періоду в Україні. Claude робить акцент на інформаційному середовищі та ШІ, Grok — на психологічній стійкості, а Gemini — на технологічних і безпекових навичках. Фактично йдеться про три різні компетенції майбутнього українського школяра: вміти критично оцінювати інформацію, давати раду стресу та розуміти сучасні технології.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що якби штучний інтелект став президентом світу, то який закон він ухвалив би першим.