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Как защитные маски и перчатки вредят природе (ФОТО)

Ученые заявили, что одноразовые перчатки и маски вредят экосистеме и показали соответствующие фотографии

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Уже больше года человечество находится в условиях пандемии коронавирусной инфекции, а медицинские маски и перчатки стали неотъемлемыми атрибутами каждого человека. А их воздействие на экосистему оказалось губительным.

Как защитные маски и перчатки вредят природе (ФОТО)

Как защитные маски и перчатки вредят природе / фото: freepik

Ученые из Нидерландов в прошлом году очищали пляж вдоль Лейденского канала и заметили латексную перчатку, которая была посередине порвана, а из дыры торчал хвост рыбы. Жертвой такой ловушки оказался европейский окунь Perca fluviatilis. И это не единственный пример того, как одноразовые медицинские маски и другие средства защиты вредят окружающей среде.  

В течение нескольких месяцев исследователи изучали, как животные страдают от одноразовых масок и перчаток, попавших в их среду обитания. Позже свои наблюдения они объединили с экспертами других стран, чтобы оценить, насколько губительное влияние отходов на животный мир. 

Некоммерческая группа по защите окружающей среды Ocean Conservancy регулярно проводит акции по сбору мусора. Команда проанализировала данные и заявила, что в целом добровольцы из 70 стран мира обнаружили более 107 тысяч единиц разбросанных средств индивидуальной защиты, большую часть которых составили маски и перчатки. Люди выбрасывают их, не задумываясь о последствиях.

Ученые также зафиксировали 28 случаях, когда в ветеринарные центры поступали животные, запутавшиеся в масках и перчатках. В некоторых странах биологи даже обнаруживали, как птицы используют маски для строительства своих гнезд.

Как защитные маски и перчатки вредят природе (ФОТО) - фото 2
Как защитные маски и перчатки вредят природе (ФОТО) - фото 3
Как защитные маски и перчатки вредят природе (ФОТО) - фото 4

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что использованные маски и перчатки представляют собой новую экологическую угрозу. Но в Испании придумать, что с ними можно сделать. 


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Источник: https://www.popmech.ru/popmem/687753-eti-fotografii-pokazyvayut-naskolko-opasny-siz-dlya-okruzhayushchey-sredy/
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