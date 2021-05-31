Уже больше года человечество находится в условиях пандемии коронавирусной инфекции, а медицинские маски и перчатки стали неотъемлемыми атрибутами каждого человека. А их воздействие на экосистему оказалось губительным.

Как защитные маски и перчатки вредят природе / фото: freepik

Ученые из Нидерландов в прошлом году очищали пляж вдоль Лейденского канала и заметили латексную перчатку, которая была посередине порвана, а из дыры торчал хвост рыбы. Жертвой такой ловушки оказался европейский окунь Perca fluviatilis. И это не единственный пример того, как одноразовые медицинские маски и другие средства защиты вредят окружающей среде.

В течение нескольких месяцев исследователи изучали, как животные страдают от одноразовых масок и перчаток, попавших в их среду обитания. Позже свои наблюдения они объединили с экспертами других стран, чтобы оценить, насколько губительное влияние отходов на животный мир.

Некоммерческая группа по защите окружающей среды Ocean Conservancy регулярно проводит акции по сбору мусора. Команда проанализировала данные и заявила, что в целом добровольцы из 70 стран мира обнаружили более 107 тысяч единиц разбросанных средств индивидуальной защиты, большую часть которых составили маски и перчатки. Люди выбрасывают их, не задумываясь о последствиях.

Ученые также зафиксировали 28 случаях, когда в ветеринарные центры поступали животные, запутавшиеся в масках и перчатках. В некоторых странах биологи даже обнаруживали, как птицы используют маски для строительства своих гнезд.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что использованные маски и перчатки представляют собой новую экологическую угрозу. Но в Испании придумать, что с ними можно сделать.

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