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Как снизить стресс в 2 раза: ученые назвали идеальный способ

Ученые предложили простой и эффективный способ

28 сентября 2020, 19:20
Автор:

Светлана Шкурупий

В современном мире существует множество факторов, которые провоцируют стресс и нервное напряжение и не поддаваться им бывает очень сложно. Британские ученые в ходе эксперимента нашли способ, который поможет людям быстро и эффективно избавляться от негатива. Об этом сообщает издание East Mojo.

Как снизить стресс в 2 раза: ученые назвали идеальный способ

Принять участие в исследовании согласилось 19 студентов, из них 4 признались, что регулярно испытывают стресс на работе, а 15 добровольцев пришли на эксперимент за полтора часа до сдачи экзамена. Всем участникам включили видео с квокками — маленькими животными, которых называют самыми счастливыми в мире. Во время просмотра видеороликов у добровольцев проверяли показатели давления, сердечных сокращений и уровень тревожности.

Доктор Андреа Атли рассказал, что по завершении эксперимента, участники чувствовали себя намного спокойнее. Уровень тревожности у некоторых человек снизился на 35-50% и это за полчаса просмотра. Один из добровольцев настолько расслабился, что едва не уснул. 

Эксперты говорят, что просмотр видео с милыми зверьками положительно действует на здоровье и полезен для психологического состояния человека.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие необычные методы помогают снять стресс.


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