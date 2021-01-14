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Как сильная иммунная система может сделать из вас алкоголика

Ученые открыли неизвестную прежде сторону алкогольной зависимости, которая связана с действием спирта на иммунные клетки мозга

сегодня, 22:06
Автор:

Любовь Блажко

На протяжении длительного периода времени ученые не могли понять, почему у человека возникает такая сильная тяга к спиртному. Исследования, которые были проведены раньше, показали, что даже умеренное потребление алкоголя вызывает микроструктурные аномалии мозга. 

Как сильная иммунная система может сделать из вас алкоголика

Как алкоголь влияет на организм. Фото: popmech

А изменения структуры приводят к тому, что ускоряется диффузия нейротрансмиттеров, таких как дофамин. Как следствие, удовольствие, которое человек получает от выпитого, только растет. 

Новый научный эксперимент, проведенный под руководством доктора Сантьяго Каналса из Института нейронаук в Аликанте (Испания), показал, что за ускорение диффузии жидкостей в мозге отвечают иммунные клетки. Результаты работы специалистов опубликованы в издании журнале Science Advances. 

Алкоголь способен активировать защитные клетки мозга, из-за чего меняется форма иммунных клеток – вместо ветвистой они становятся более круглыми. Эта новая форма приводит к тому, что разрушаются "барьеры" в межклеточном веществе. А они нужны для того, чтобы сдерживать взаимодействие веществ. 

Эксперты наблюдали за людьми, а также провели несколько экспериментов на грызунах, чтобы убедиться, что структурные изменения появляются после употребления спиртных напитков. 

Если ученым удастся повлиять на эти структурные изменения, то в будущем у них получится создать более эффективные методы борьбы с алкогольной зависимостью. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, назван самый опасный алкогольный напиток. В современном мире есть настолько много разных видов алкогольных напитков, что невзначай можно сильно ошибиться в выборе, что приведет к негативным последствиям утром. Однако существует среди всего разнообразия напиток, от которого у человека точно появится сильное похмелье. Так, сомелье из Великобритании Марко Кастеланелли заявил, что с просекко стоит быть крайне осторожным. 


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Источник: https://advances.sciencemag.org/content/6/26/eaba0154?from=article_link
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