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Как нужно спать, чтобы лучше запоминать информацию, - результаты исследования

Более эффективно - не сосредотачиваться на узком предметном кругу, а параллельно изучать связанные понятия

сегодня, 12:28
Автор:

Елизавета Черных
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Результаты исследования, опубликованного в профильном журнале Psychological Science, рассказали о связи сна и способности запоминать необходимую информацию. Ученым удалось выяснить, что люди, читающие конспекты перед отходом ко сну, а утро повторяющие информацию, не быстрее обучались, а и укрепляли память вдвое, пишет Office Lite.

Как нужно спать, чтобы лучше запоминать информацию, - результаты исследования

Как нужно спать, чтобы лучше запоминать информацию - фото из открытых источников

Исследователи считают, что причиной такого результата является консолидация памяти во время сна. Ученые пришли к выводу, что сон не только способствует сохранению необходимых данных, а еще и облегчает доступ к ним. 

Кроме того, еще одним важным фактор являются перерывы между занятиями. Исследователи отметили, что более эффективно — не угулбляться в узкий предметный круг, задание или умение, а параллельно изучать связанные понятия. Результаты растут, если человек спит между такими занятиями. 

Ученые резюмировали, что сон между занятиями гораздо лучше, чем после обучения. К тому же, после сна специалисты рекомендуют не просто повторить информацию, а заняться самопроверкой. Так можно ускорить процесс запоминания материала, поскольку с помощью самопроверки данные извлекаются из памяти. Кроме того, если какой-то материал человек вспоминает с трудом, то мозг это может зафиксировать, и в следующий раз такая информация быстрее всплывет в памяти. 

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Источник: https://officelife.media/news/28946-issledovanie-kak-pravilno-spat-chtoby-luchshe-zapomnit-informatsiyu/
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