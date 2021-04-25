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Как изменится внешность, если не спать 36 часов (ФОТО)

Блогеры провели эксперимент и показали, как меняется внешность человека, если он не будет спать 36 часов

25 апреля 2021, 22:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Сон — важный и неотъемлемый аспект нашей жизни, без которого нет ни радостного настроения, ни крепкого здоровья, ни плодотворной работы. Помимо того, что недосып серьезно влияет на самочувствие, он еще и отражается на внешнем виде.

Как изменится внешность, если не спать 36 часов (ФОТО)

Что будет, если не спать 36 часов / фото: istockphoto.com

Двое блогеров Грег и Митч с канала AsapSCIENCE решились на эксперимент. Парни не спали 36 часов и каждые 6 часов фотографировали себя, чтобы посмотреть, влияет ли недостаток отдыха на их внешний вид.

"Ученые точно не знают, почему мы выглядим так странно, если мы недоспали", – говорит Грег, ссылаясь на самые популярные теории.

Первая из них гласит, что дефицит сна "подрывает" иммунную систему, поэтому организм становится уязвим к разному роду заболеваниям. Когда это состояние проявляется на лице, люди получают сигнал о повышенной опасности для своего организма. Вторая теория говорит о том, что недостаток сна делает людей пессимистичными и затрудняет проявление эмоций. 

Грег и Митч начали свой эксперимент в 8 утра и на протяжение 36 часов они не употребляли ни кофе, ни другие стимуляторы. Первые симптомы недосыпа начали проявляться у Грега на 10 час отсутствия сна, а Митч почувствовал снижение когнитивных функций в 4 утра (на 14 час эксперимента). С восходом солнца парни чувствовали подъем энергии, поскольку организм хотел восстановить свой суточный ритм и начинал вырабатывать гормоны, которые синхронизируются с дневным светом. Но "второе дыхание" было временным. Уровень аденозина поднимался выше нормы, а недосып начинал проявляться на лицах.

В конце эксперимента оба блогера выглядели очень уставшими. Особенно сильно изменились участки вокруг глаз.

Как изменится внешность, если не спать 36 часов (ФОТО) - фото 2
Как изменится внешность, если не спать 36 часов (ФОТО) - фото 3

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как наладить режим сна после затяжных выходных.


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Источник: https://www.prevention.com/health/sleep-energy/a31065637/staying-awake-36-hours-side-effects-face-youtube/
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