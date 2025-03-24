Как эффективно снять стресс: стали известны результаты нового исследования

В ходе исследования ученые Университета Чианг Май в Таиланде пришли к выводу, что проведение всего 15 минут с собакой может существенно облегчить стресс. Исследователи проверили, как собаки влияют на уровень стресса у студентов, измеряя у последних частоту сердечных сокращений и уровень кортизола в слюне до и после общения с собакам.

Игра с собакой. Фото: из открытых источников

Отмечается, что стресс – это ощущение психического напряжения, вызванного трудными ситуациями, и оно может истощить нашу энергию, прежде чем мы это осознаем. Со временем стресс может нанести вред даже физическому здоровью. А кортизол – это гормон, который повышается, когда мы напряжены, и снижается, когда расслаблены. Снижение его может способствовать лучшей работе сердца и более чёткому мышлению.

Проводя такие исследования, ученые наблюдали значительное снижение показателей как физического, так и эмоционального стресса после окончания сеанса общения с животными. В частности, уровень стресса у студентов снижался на 33,5% после общения с собакой.

"Даже короткое общение с собаками может значительно снизить уровень стресса среди студентов университетов", — подытожили исследователи.

Они отметили, что гормоны стресса и у самих собак падают, что свидетельствует о взаимных преимуществах.

Важно и то, что ни одна из шести использованных в исследовании собак не была сертифицированным терапевтическим животным. Одного их дружелюбного характера было достаточно, чтобы помочь людям.

Некоторые университеты начали организовывать встречи с собаками во время выпускных экзаменов, чтобы дать возможность истощенным студентам отдохнуть. Во многих случаях всего несколько минут могли оживить уставший ум.

Эксперты также хотят знать, могут ли повторные сеансы с собаками принести долговременные улучшения, например, что отслеживать снятие стресса в течение целых семестров, увидеть, накапливаются ли преимущества.

Также исследователи задаются вопросом, вызывают ли эти визиты дополнительные преимущества, такие как усиление мотивации или устойчивое мышление. Другим интересно, несколько коротких сеансов лучше одного длительного визита.

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