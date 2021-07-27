Как быстро выучить стих: 4 проверенных метода

Буквально каждому родителю до боли знакома проблема, преследующая их от такого момента в жизни чада, как "в первый раз – в первый класс". И со всей возможной цензурой звучит она примерно следующим образом: "Как быстрее выучить стих?" Конечно, достигнув пика напряжения, праотцы готовы прибегнуть к черной магии, только бы ребенок поскорее запомнил ненавистное "Лукоморье". Однако чаще всего выучить стих намного легче, чем кажется, а ниже приведены лучшие способы сделать это максимально легко, быстро и эффективно.



При заучивании стиха нужно обеспечить себе покой. Фото: externat.foxford

Самое главное в тонком процессе изучения поэтических произведений – тишина и покой. Конечно, какой же ребенок захочет учить творения Лермонтова, когда на столе перед ним лежит любимый поп-ит, а в телевизоре радостно скачут "My Little Pony"? Поэтому прежде тем, как начать экзекуцию, стоит выключить и убрать все, что может пленить разум юного мученика, заставив пропускать повторенные раз за разом строки мимо ушей.

Чтение вслух

Первый способ – самый банальный и простой – чтение стиха вслух. Пять, десять, пятнадцать раз. Действенность этого варианта основана на том, что, читая глазами и произнося вслух строки, мы задействуем как зрительную, так и слуховую память. Сюда также можно отнести не менее древний, но все же рабочий метод – прописывание строчек от руки. В таком случае будет задействована мышечная память. Стоит уточнить, что для более ощутимого эффекта от подобных способов запоминания, для начала стоит определить тип восприятия ребенка (аудиальный, тактильный, механический, тактильный). Это важно, потому что, к примеру, ребенок-аудиал вряд ли запомнит наизусть до полуночи стих, прописывая его от руки, а визуал от чтения вслух не почерпнет никакой пользы.





Второй совет – разъясните непонятные чаду моменты. Согласитесь, классическая литература для зумеров это сущий ад, ведь вместо "кринжа" в стихотворениях Золотого века можно встретить "всеобъемлющий ужас", а "бумер" внезапно окажется "старцем". Все мы прекрасно помним первый курс университета и тысячи невнятных слов, верно? Вот тогда-то и срабатывала наша психология: если у человека что-то не получается, он теряет надежду на результат и интерес к делу. Дети точно так же страдают от этого, поэтому стоит всего лишь растолковать неизвестные слова, как запоминание сразу же ускорится.

Третий способ включает в себя построение ассоциативного ряда. Все мы прекрасно знаем, как богата детская фантазия (иначе откуда бы взяться монстрам под кроватью), поэтому, используя ее, можно сэкономить время и выучить стих за раз.Таким образом, когда на уроке у ребенка в голове всплывет яркая картинка, он быстро разбудит свою память и вытянет оттуда заветные строки.

Заучивание с листочком бумаги

Еще один довольно действенный метод, который поможет расшевелить память и запомнить стихотворение – заучивание с листочком бумаги. Прочитав стих несколько раз, возьмите лист бумаги и закройте им колонку стиха справа так, чтобы под листком оказалось по несколько букв из каждой строки. Прочитайте стих трижды. Сдвиньте листок влево, закрывая им еще больше слов в каждой строке. Повторите второй шаг и так двигайтесь до тех пор, пока не закроете весь стих, оставив только первые буквы в каждой строке.

Также, когда ребенок учит стих, не оставляйте его наедине с этим ужасным занятием. Пусть он читает вслух для вас, а потом перескажет вам выученный фрагмент. Учеными не единожды доказано, что, рассказав кому-то о том, что мы сами прочитали, можно запомнить до 90% информации. Получается, что когда мы объясняем слушателю, мы объясняем это же и самим себе. Конечно, ребенку так будет легче.





Эхо

Еще процесс прослушивания можно разнообразить приемом "эхо". Это своеобразная игра, которая начинается, когда чадо никак не может удержать в голове, в какую сторону кот пел, а в какую рассказывал сказки. Суть метода заключается в следующем: родитель произносит вслух строчку, а ребенок повторяет за ним. Следующий этап сложнее – нужно произнести две строчки, а ребенок должен их повторить. Так нужно довести до целого четверостишия, которое затем чадо должно воспроизвести самостоятельно.

Тезисы

Бонусные лайфхак: после того, как стих выучен, можно тезисно записать или изобразить в виде наскальной живописи основные моменты, а когда настанет момент повторения стиха, пусть ребенок попытается "вытащить" строки из памяти без предварительного прочтения. Использование этого метода можно сравнить с реконструкцией "боевых действий", поскольку школьник окажется в такой ситуации на уроке и если подготовка не была пройдена и он не уверен в своих силах, он может растеряться и не вспомнить ровным счетом ничего.

Как вы могли заметить, на самом деле, достаточно просто исключить раздражающие факторы и по максимуму включить ребенка в процесс, помогать ему в процессе и тогда вопросы о том, как выучить стих за 5 минут не будут занимать ваше драгоценное время.

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