Как будет происходить поступление в вузы: рассказал Сергей Шкарлет

Сергей Шкарлетт, министр образования и науки, рассказал о ситуации в образовательной среде и вступительной кампании в 2022 году во время брифинга.



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По данным, предоставленным департаментами образования и науки, в 13 областях начали образовательный процесс в смешанном режиме и дистанционно и очно. В четырех областях обучение происходит дистанционно или длятся каникулы. В пяти областях частично приостановлено обучение, частично в заведениях каникулы, в некоторых регионах, в зависимости от ситуации, происходит обучение дистанционно.



В Луганской и Запорожской областях обучение приостановлено, информации об образовании в Черниговской области пока нет. В восьми областях часть детских садов работает дистанционно, в шести областях сады возобновили свою работу, в других регионах садики не работают.

По состоянию на 29 марта зафиксировано 730 повреждений учебных заведений, 74 заведения разрушены. В результате обстрелов ежедневно украинские дети травмируются и погибают. По предварительным подсчетам, выехало от 1,5 млн. до 1,8 млн. несовершеннолетних с родителями за границу. 55 тыс. детей с семьями стали переселенцами. Больше всего приняла их Львовская область – 11 тыс. деток, всех подключают к образовательному процессу.

Что касается поступления в 2022 году, то министр назвал, какие выпускников ждут экзамены.



"Год тяжелый. В сотрудничестве с комитетом образования, науки и инноваций, при консультациях с родительским сообществом, с заведениями, педагогами мы подали законопроект №7132, он был проголосован в Верховной Раде. Документ предусматривает, что будет единовременно изменена система. Цель – сохранить прозрачность поступления абитуриентов, особенно на бюджетную форму, избежать коррупционных рисков", — подчеркнул Шкарлет.

Для поступления на образовательную программу профессионального младшего бакалавра дети будут подавать заявления, мотивационные письма. Поступающие на специальность, где есть творческий конкурс, будут его проходить и этот балл будет учитываться для формирования рейтинга поступающего. На все другие специальности на бюджетную основу предстоит пройти собеседование вместо экзаменов или конкурсов. Для вступления на контрактной основе собеседования не будет, только заявление и письмо.



Для поступления на бакалавра на основе аттестата о среднем образовании. Поступающие на специальности с творческим конкурсом пишут заявление, мотивационное письмо, в приоритете – балл за творческий конкурс. При поступлении на другие специальности на бюджет, включая конъюнктурные специальности (их 6), подается заявление, результаты национального мультипредметного теста и мотивационное письмо. На контракт, кроме конъюнктурных, нужно только подать мотивационное письмо и заявление.



Для поступления на магистра. Поступающие, которые желают получить образование на бюджетной основе и/или подают заявления на конъюнктурные специальности, должны подать заявление, мотивационное письмо, сдать тест по компетенции. Для контрактников можно подавать лишь заявление и письмо. При поступлении на специальности "Право" и "Международное право" поступающие будут сдавать профессиональный 3-предметный тест и мотивационное письмо.

"Максимально будет предотвращено влияние человеческого фактора на определение рейтингового балла выпускника", — подчеркнул министр.

Что касается состава национального мультипредметного теста, то, по словам Сергея Шкарлета, предметы: язык, история и математика – это рабочий вариант, пока не окончательный. Сейчас есть запрос о включении туда или замене их на другие. Над этим вопросом еще работают специалисты. Возможно, будут введены весовые коэффициенты для предметов в зависимости от специальности, на которую принимают абитуриентов.

Как сообщал портал, министр образования рассказал о завершении учебного года.

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