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К Земле приближается ярчайшая комета: когда ее можно увидеть

В декабре комета C/2021 A1, более известная как комета Леонарда, приблизится к Земле, и ее можно будет наблюдать невооруженным глазом

сегодня, 13:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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В этом месяце жители Земли смогут наблюдать яркую и удивительную комету Леонардо, которая была открыта в январе 2021 года. Когда же она появится на небосклоне?

К Земле приближается ярчайшая комета: когда ее можно увидеть

К Земле приближается ярчайшая комета (фото из открытых источников)

Известно, что кометы не редкие гости во внутренней Солнечной системе, но довольно редко можно наблюдать это небесное тело невооруженным глазом. Хвостатую гостью под названием комета C/2021 A1 (Leonard) уже можно разглядеть в телескопе или бинокле. С конца ноября и до 6 декабря она будет в регионе звездного неба между созвездием Волосы Вероники и яркой звездой Арктур из созвездия Волопаса (созвездия северного полушария неба). 

Если повезет, то жители Северного полушария Земли смогут наблюдать комету примерно 10 – 12 декабря, когда ее яркость составит +2,5 – 4m. С 12 декабря C/2021 A1 (Leonard) сместится в южное полушарие.

К слову, комета была обнаружена 3 января 2021 года на снимках, полученных 1,5-метровым телескопом-рефлектором небесного обзора Catalina Sky Survey (США, штат Аризона) астрономом Грегори Дж. Леонардом. Это первая комета, обнаруженная в текущем году.

Напомним, космический камень под названием 29P ведет себя очень непредсказуемо, и озадачивает ученых. Он является одним из самых странных небесных тел в Солнечной системе и извергается непредсказуемыми яркими вспышками с конца сентября.  Астрономы не могут понять причину данного явления. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что к Земле направляется небесное тело, диаметр которого оценивается в 100-200 километров. Наиболее близко она приблизится к нашей планете в 2031 году, когда подлетит к орбите Сатурна и будет находиться на расстоянии 10,9 астрономических единиц от Солнца. 


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Источник: https://tech.24tv.ua/ru/samaja-jarkaja-kometa-2021-goda-uvidet-hvostatuju-novosti-tehnologij_n1806892
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