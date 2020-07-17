К концу XXI века в Украине останется всего 17,6 млн человек, - исследование

Ученые медицинского журнала The Lancet рассчитали количество украинцев к 2100 году. Увы, прогноз неутешительный: через 80 лет в Украине останется всего 17,6 млн жителей, тогда как сейчас эта цифра превышает 40 млн человек, пишет издание.

Отметим, что прогноз базируется на информации о репродуктивной способности населения стран, смертности, миграции и других показателях из базы данных проекта Global Burden of Disease от Всемирной организации здравоохранения и частных благотворителей, в том числе фонда Билла и Мелинды Гейтс. Ученые из The Lancet считают, что в 2064 году в мире будет более 9,37 млрд человек, однако после этого население будет сокращаться и к концу века составит не более 9-ти млрд. Эксперты Вашингтонского университета убеждены, что к концу XXI века снизится уровень рождаемости, и в Украине это приведет к численности населения всего в 17,6 млн. Обосновали это тем, что сейчас бедные страны, к которым причислили и Украину, дают основной прирост населения. А это, полагают исследователи, приведет к широкому распространению контрацептивов. Таким образом, через 80 лет средний уровень рождаемости упадет до 1,7 ребенка на женщину.

Ранее "Комментарии" сообщали, что, согласно прогнозам, в 2063 году Великобритания достигнет пика в 75 млн, а к 2100 году жителей станет на 4 млн меньше. А вот население стран Африки к югу от Сахары через 80 лет может утроиться до более чем 3 млрд человек. Нигерия станет второй по величине страной в мире с населением 791 млн человек.

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