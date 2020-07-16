Через 80 лет население большинства стран сократится вдвое – исследование

Мир пока что не готов к глобальному краху рождаемости, который, как утверждают исследователи, окажет "потрясающее" влияние на общество. Об этом сообщает ВВС.

Падающие показатели рождаемости означают, что к концу столетия численность населения в каждой стране может уменьшиться. Ожидается, что к 2100 году население 23 стран сократится вдвое.

Коэффициент рождаемости – среднее число детей, которое рожает женщина, при падении ниже 2,1 свидетельствует о сокращении населения. Так, в 1950 году в течение жизни женщины имели в среднем 4,7 ребенка. Тогда как в 2017 году исследование показало, что коэффициент сократился до 2,4. По данным ученых, показатель упадет ниже 1,7 к 2100 году. Так, число людей на планете достигнет пика в 9,7 млрд к 2064 году, а затем к концу столетия сократится до 8,8 млрд.

Прогнозируется, что население Японии сократится с 128 млн в 2017 году до менее чем 53 млн к концу столетия. А в Италии – с 61 до 28 млн.

В список 23 стран также включили Испанию, Португалию, Таиланд и Южную Корею, где, ожидается, население уменьшится вдвое.

А вот Китай, который в настоящее время является самой густонаселенной страной в мире, достигнет пика в 1,4 млрд за четыре года, а к 2100 году почти сократится до 732 млн. Его место займет Индия.

Согласно прогнозам, в 2063 году Великобритания достигнет пика в 75 млн, а к 2100 году жителей станет на 4 млн меньше. А вот население стран Африки к югу от Сахары через 80 лет может утроиться до более чем 3 млрд человек. В исследовании говорится, что Нигерия станет второй по величине страной в мире с населением 791 млн человек.

Можно подумать, что меньше людей только плюсы для окружающей среды. Однако мир столкнется с проблемой перевернутой возрастной структуры (пожилых людей больше, чем молодых). Так, число детей в возрасте до пяти лет снизится с 681 млн в 2017 году до 401 млн в 2100 году. А количество людей старше 80 лет возрастет с 141 млн в 2017 году до 866 млн в 2100 году.

Напомним, пятая часть населения Украины – люди преклонного возраста. Об этом заявили в Минсоцполитики.

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